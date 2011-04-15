Дайджест газеты "Ведомости" от 27 декабря 2016 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 декабря 2016 года.







"МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ БАЗУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ, А НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЛАТАНИЕМ ДЫР"





Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что государство готово отдать на приватизацию, достаточно ли нам конкуренции и по-прежнему ли стране нужны "национальные чемпионы".



Российская экономика восстанавливается после кризиса, но медленнее, чем хотелось бы, считает вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве реальный сектор. Мешают высокие процентные ставки и снижение уровня доходов российских семей. Вице-премьер отмечает твердую линию ЦБ, который, сдержав инфляцию, дал возможность наращивать доходы и производство. Более мягкая денежно-кредитная политика могла бы, по его мнению, спровоцировать новый спад экономики в дальней перспективе.



Сейчас положительные результаты проявились, в первую очередь в тех отраслях промышленности, которые правительство поддержало деньгами. В 2017 г. господдержка продолжится, но станет более адресной.



В интервью "Ведомостям" Дворкович признал, что доля государства в экономике высока и что правительство практически в ручном режиме занимается латанием дыр. Но он не видит нужды в кардинальной перестройке реального сектора и также налоговой системы (действующая "не так уж и плоха"), а конкуренцию на рынке считает достаточной, несмотря на преобладающую (70%) долю государства.





СТАДИОН НЕ СДАЕТСЯ



Сдача стадиона в Петербурге перенесена с декабря на март. Проведению матчей Кубка конфедераций FIFA в июне 2017 г. это не помешает, утверждает оргкомитет.



Генподрядчик по строительству стадиона к ЧМ-2018 в Петербурге - ОАО "Метрострой" не успело сдать объект к концу этого года, как обещали городские власти. Заключенные с ним в августе два контракта на общую сумму 7,8 млрд руб. на выполнение работ, истекавшие 26 декабря, продлены до 31 марта. Дополнительные соглашения к этим контрактам были опубликованы на сайте госзакупок 26 декабря и датированы 23 декабря.



Контракты с "Метростроем" администрация Петербурга заключила после того, как разорвала отношения с "Трансстроем", который строил футбольный стадион с 2008 г. Арена, строительство которой началось еще в 2006 г., в июне 2017 г. должна принять игры Кубка конфедераций. Вся смета стадиона до сих пор оценивалась примерно в 42 млрд руб.





РЖД НЕ УВЕЗЕТ ПЕНСИИ



Акционирование НПФ "Благосостояние" грозит РЖД ростом чистого долга почти на четверть. Компания может привлечь в фонд партнера или продать часть его активов.



В ближайшие два года РЖД должна акционировать отраслевой НПФ "Благосостояние". Сейчас его учредители - Транскредитбанк, Роспрофжел, "Торговый дом РЖД", некоммерческое партнерство "Неправительственная организация содействия развитию фондового рынка". Совет фонда возглавляет президент РЖД Олег Белозеров. Когда НПФ акционируется, РЖД достанется более 64% в его капитале, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомились "Ведомости".



Это значит, что компания будет отражать в своей консолидированной отчетности финансовые показатели фонда. Консолидированный долг компании в этом случае вырастет до 1,37 трлн руб., чистый долг - на 24% до 1,1 трлн руб., пенсионные обязательства - в 2,3 раза до 432 млрд руб.





"ВТБ КАПИТАЛ" ЗАФИКСИРОВАЛ ЦЕНУ



Крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен Fix Price сменила владельцев. Среди новых акционеров - "ВТБ капитал", прибалтийские инвесторы и топ-менеджеры ритейлера.



Крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен Fix Price сменила владельцев: из числа акционеров вышли основатели "Копейки" и совладельцы "Центробуви" Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, рассказали четыре человека, близких к разным участникам сделки.



Новые инвесторы - один из фондов прямых инвестиций, группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе [гендиректор Дмитрий] Кирсанов. Ломакин полностью вышел из сети, размер участия самого Хачатряна на текущий момент выяснить не удалось.





"ГАЗПРОМ" ОБОГРЕЛ ЕВРОПУ



Доля "Газпрома" на европейском рынке газа достигла рекордного уровня - более 33%. Но удержать позиции в следующем году компании будет сложно.



Доля "Газпрома" в Европе стабильно растет и достигла примерно трети европейского потребления газа, говорится в декабрьском выпуске издания "Газпром экспорта" Blue Fuel. С 1 января по 15 декабря 2016 г. поставки "Газпрома" в страны дальнего зарубежья выросли на 11,9% до 170 млрд куб. м газа, сообщала компания. Осенью цены в долгосрочных контрактах "Газпрома" были гораздо привлекательнее цен на европейских газовых хабах. Сказались также погодный фактор и способность "Газпрома" существенно наращивать объем поставок своим клиентам в Европе, сообщает Blue Fuel.



Рост экспорта "Газпрома" стал возможен из-за снижения собственной добычи в ЕС - в частности, ограничения на добычу с месторождения Гронинген в Нидерландах и повышенного потребления во Франции.





МАНЕВР ОБЪЕМАМИ



Как Россия будет сокращать добычу нефти.

Давайте посмотрим на сделку с ОПЕК, от которой может зависеть цена на нефть в 2017 г. Все знают, что мы должны сократить добычу на 300 000 баррелей в сутки. Но цифру эту можно трактовать разными способами. Например, как сокращение на 300 000 баррелей каждый день из полугода. Иными словами, 182 раза по 300 000. Тогда получится примерно минус 7,3 млн т. Однако Минэнерго называет существенно меньшую цифру - 4,5 млн т. Хитрость проста. Соглашение предполагает, что на цифру минус 300 000 баррелей надо выйти только к концу полугодия. А это уже совсем другая история. К концу I квартала мы должны "упасть" на 200 000 т. Это означает, что первые два месяца нам достаточно просто не наращивать добычу.





ОРДЕНА ЛУЧШЕ ПРЕМИЙ



Сотрудников можно и нужно мотивировать медалями и орденами.

"Если вам нужен образец для ведения бизнеса, управления бизнесом, начните с закона скаутов", - говорил Рекс Тиллерсон, генеральный директор ExxonMobil, об уроках лидерства, которые можно вынести из скаутского опыта. В 2010-2012 гг. Тиллерсон был президентом "Бойскаутов Америки", до сих пор он остается приверженцем принципов скаутского движения, таких как верность, повиновение и вежливость.



Кроме того, Тиллерсон - убежденный сторонник традиций награждения знаками отличия. При его поддержке эти традиции распространились из скаутского движения в новые сферы, и к знакам отличников борьбы с пожарами или оказания первой помощи добавились отличники предпринимательства, робототехники и инженерных дисциплин. Сам руководитель ExxonMobil также имеет несколько наград, среди которых орден Дружбы, полученный им от президента России Владимира Путина.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.12.2016