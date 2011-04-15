Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 декабря 2016 года



У КАТАСТРОФЫ ПОЯВИЛСЯ СВИДЕТЕЛЬ

СОТРУДНИК БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ РАССКАЗАЛ СЛЕДСТВИЮ, КАК ПРОИЗОШЛА КАТАСТРОФА ТУ-154





Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154Б-2 на Черном море появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев. Согласно ей, лайнер, на борту которого находились следовавшие в Сирию артисты и журналисты, мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула. Пока, правда, эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря.





НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ ФОНДОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗАВАЛИЛИ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕНЬГАМИ



Рекордный объем средств с 2010 года вложили иностранные инвесторы в российские фонды в минувшем году. В результате суммарный приток превысил $727 млн, по сути обеспечив большую часть положительного результата всех фондов развивающихся стран. Российские фондовые индексы вошли в число лидеров среди рынков развитых и развивающихся стран. При этом ожидания смягчения санкций со стороны США будут способствовать дальнейшему притоку портфельных инвестиций в Россию, как минимум до инаугурации Дональда Трампа.





В ДЕЛО БОРИСА НЕМЦОВА ПОПАЛА "ХАТТАБКА"

СОУЧАСТНИК УБИЙСТВА ОППОЗИЦИОНЕРА ПОДОРВАЛСЯ НА КУСТАРНОЙ ГРАНАТЕ



"Ъ" выяснил некоторые подробности службы и смерти Беслана Шаванова - одного из соучастников убийства Бориса Немцова. Как оказалось, гранатометчик Шаванов уволился из полиции за две недели до расстрела на Большом Москворецком мосту, а еще через неделю, по данным экспертов, взорвал себя самодельной гранатой, которые обычно используют боевики. Сейчас эпизоды слежки за господином Немцовым и покушения на него, в которых участвовал бывший старший сержант полиции Шаванов, рассматриваются Московским окружным военным судом, где проходит процесс по делу его подельников.





ПИЛОТА ВЕРТОЛЕТА ОБВИНИЛИ В УТОПЛЕНИИ ПАССАЖИРОВ

СЛЕДСТВИЕ СЧИТАЕТ, ЧТО ОН СЛИШКОМ НИЗКО И МЕДЛЕННО ВЕЛ МАШИНУ НАД МОРЕМ





На Дальнем Востоке следователи СКР завершили расследование громкого уголовного дела о катастрофе вертолета Ми-8, происшедшей в августе прошлого года. Машина рухнула в Охотское море и затонула при выполнении рейса на Шантарские острова, где хотели отдохнуть пассажиры Ми-8, среди которых были бизнесмены из Москвы. При крушении из 16 человек, находившихся на борту, погибли пятеро, которым не удалось выбраться из тонущего вертолета. По версии СКР, причиной трагедии стали действия командира экипажа, нарушившего правила безопасности. Сам он свою вину не признает.





ИНВЕСТОРЫ ПОСЕЛИЛИСЬ В КВАРТИРАХ

ОНИ ГОТОВЫ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ



Девелоперы, работающие в Москве, стали покупать больше площадок, где разрешено строительство жилья. По подсчетам консультантов, в этом году инвесторы потратили на такие приобретения $620-640 млн. Застройщики верят в отложенный спрос на жилье, который формируется в течение кризиса.





ВАГОНЫ СЪЕЗЖАЮТСЯ ПОД ОДНУ КРЫШУ

РТХ И "ТРАНСФИН-М" ОБЪЕДИНЯЮТ ПАРКИ КРЫТЫХ ВАГОНОВ



"Рэйлтрансхолдинг" (РТХ) Сергея Шпака и лизинговая компания "Трансфин-М" заключили соглашение о совместном управлении парком через СП "АМ-Транс". Оно будет оперировать 7,8 тыс. крытых вагонов, другие направления деятельности определятся к весне. По мнению аналитиков, для РТХ это шанс загрузить заказами свои вагоностроительные мощности, для "Трансфин-М" - хорошо знакомый вариант партнерства с машиностроителями.





АВТОДИЛЕР ПОДЕЛИЛСЯ ЕДОЙ

ПАРТНЕРОМ АЛЕКСАНДРА ВАРШАВСКОГО В СЕЛЬХОЗБИЗНЕСЕ СТАЛ СЫН АРТУРА АСАТРЯНА





Владелец ГК "Авилон" Александр Варшавский отдал 10% в трех своих аграрных проектах Егии Асатряну, сыну Артура Асатряна, чьей компании "Данвеста" принадлежат сотни торговых павильонов в Москве. Три года назад власти Италии объявили Артура Асатряна в международный розыск в связи с убийством криминального авторитета Аслана Усояна, известного под кличкой Дед Хасан.





АУДИТОРЫ НЕ УЖИЛИСЬ В СРО

РЫНКУ ГРОЗИТ НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ



Затишье, образовавшееся на рынке аудита после выполнения двумя саморегулируемыми организациями (СРО) требований по численности компаний-членов, оказалось временным. В руководстве СРО ААС произошел раскол. Первые лица АПР, вошедшей в объединенную СРО, покинули ее. Вслед за ними из СРО ААС может уйти часть аудиторских компаний-бывших членов АПР, уверены эксперты. Единственной альтернативой для перехода является СРО РСА, в которой состоит "большая четверка" аудиторов. Если на переход решится большое число компаний, СРО ААС рискует нарушить критерий по численности членов и покинуть рынок.





ВЛАДИМИР КИРИЕНКО ПОКИНУЛ TITANIUM

ОН СОСРЕДОТОЧИЛСЯ НА РАБОТЕ В "РОСТЕЛЕКОМЕ"



Сын первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир вышел из венчурного фонда Titanium Investments, который возглавлял и финансировал в последние годы. Желание господина Кириенко-младшего дистанцироваться от бизнеса может быть связано с его недавним назначением топ-менеджером "Ростелекома". "Ъ" провел анализ работы компаний, профинансированных фондом.





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"AK&M" от 27.12.2016