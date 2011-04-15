Vibes приобретает компанию Red Fish Media, специализирующуюся на рынке мобильного маркетинга

Vibes, лидер на рынке мобильного маркетинга США и Канады, приобретает компанию Red Fish Media, специализирующуюся на рынке мобильного маркетинга и цифровых решений. Об этом говорится в сообщении PR Newswire.



Финансовые условия сделки не раскрываются.

Для Vibes это приобретение является первой крупной сделкой в рамках стратегического плана развития, который компания обнародовала этим летом после получения инвестиции в размере $45 млн от партнёрской фирмы Syniverse.



По мнению Vibes, данная сделка укрепляет её лидирующие позиции в сегменте мобильного маркетинга, позволяя предложить рынку наиболее функциональную платформу мобильного маркетинга. Сделка также расширяет технологический потенциал и позволит Vibes ускорить выход в новые сегменты рынка, такие как здравоохранение.



Основатель и президент Red Fish Мэтт МакКенна займёт в Vibes должность вице-президента по продажам.



Vibes - разработчик платформы для мобильного маркетинга Catapult, обеспечивающей простое управление всеми каналами мобильной коммуникации, включая текстовые сообщения, push-уведомления, Apple Wallet, Android Pay и мобильные веб-кампании.



"AK&M" от 27.12.2016