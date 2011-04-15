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27/12/2016
10:03

Vibes приобретает компанию Red Fish Media, специализирующуюся на рынке мобильного маркетинга

Vibes, лидер на рынке мобильного маркетинга США и Канады, приобретает компанию Red Fish Media, специализирующуюся на рынке мобильного маркетинга и цифровых решений. Об этом говорится в сообщении PR Newswire.

Финансовые условия сделки не раскрываются.
Для Vibes это приобретение является первой крупной сделкой в рамках стратегического плана развития, который компания обнародовала этим летом после получения инвестиции в размере $45 млн от партнёрской фирмы Syniverse.

По мнению Vibes, данная сделка укрепляет её лидирующие позиции в сегменте мобильного маркетинга, позволяя предложить рынку наиболее функциональную платформу мобильного маркетинга. Сделка также расширяет технологический потенциал и позволит Vibes ускорить выход в новые сегменты рынка, такие как здравоохранение.

Основатель и президент Red Fish Мэтт МакКенна займёт в Vibes должность вице-президента по продажам.

Vibes - разработчик платформы для мобильного маркетинга Catapult, обеспечивающей простое управление всеми каналами мобильной коммуникации, включая текстовые сообщения, push-уведомления, Apple Wallet, Android Pay и мобильные веб-кампании.

"AK&M" от 27.12.2016
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