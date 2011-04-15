Роснефть приобретает нефтесервисную компанию "Таргин"

ПАО "НК "Роснефть" договорилось с ПАО АФК "Система" о покупке 100% акций АО "Таргин". Сумма сделки составит до 4.1 млрд руб., говорится в сообщении Роснефти.



Сделка одобрена в соответствии с корпоративными процедурами НК "Роснефть" и АФК "Система". Для завершения сделки необходимо получение одобрения антимонопольных органов Российской Федерации.



Данная сделка соответствует стратегии Роснефти, направленной на повышение потенциала собственного нефтесервисного подразделения. В результате сделки парк буровых установок увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. В целом, доля внутреннего сервиса в Роснефти по бурению скважин вырастет до 60%, ремонту – до 40%.



Кроме того, приобретение компании "Таргин" дополнительно повысит экономическую эффективность добычных проектов ПАО АНК "Башнефть", что, в результате, усилит синергетический потенциал совершенной инвестиции.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.







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