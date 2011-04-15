Газпром и российские производители труб переходят на формульное ценообразование на соединительные детали трубопроводов

ПАО "Газпром и ведущие трубные предприятия РФ подписали соглашения о применении формулы расчёта цены на соединительные детали трубопроводов (СДТ). Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Документы расширяют действие ранее подписанных соглашений о применении формулы расчёта цены на трубы большого диаметра.



Дополнительные соглашения подписали предправления Газпрома Алексей Миллер, председатель правления АО "Объединённая металлургическая компания" Анатолий Седых, член совета директоров



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андрей Комаров и председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов.



Формула расчёта цены на СДТ будет использоваться с 1 января 2017 года при определении начальных (максимальных) цен на эту продукцию при проведении конкурентных процедур по выбору поставщиков для нужд ПАО "Газпром".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.









"AK&M" от 27.12.2016