ЦБ ожидает роста ВВП РФ в IV квартале

Темп прироста ВВП (с исключением сезонности), по оценкам Банка России, в IV квартале выйдет в положительную область. Об этом говорится в декабрьском выпуске информационно-аналитического комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии", подготовленном ЦБ.



В ноябре продолжилось восстановление экономической активности. Промышленное производство выросло как в годовом сопоставлении, так и по сравнению с предыдущим месяцем с учётом коррекции на сезонность. Поддержку выпуску оказывали внешний спрос и развитие процессов импортозамещения.



Рост реальной заработной платы продолжился, однако реальные располагаемые доходы населения в целом всё ещё снижались. В этих условиях население сохранило приверженность сберегательной модели поведения. По оценкам Банка России, устойчивое восстановление потребительского спроса начнётся не ранее первого полугодия следующего года.



Динамика индикаторов инвестиционной активности в ноябре оставалась разнонаправленной. С одной стороны, увеличились объём строительных работ и выпуск машин и оборудования. С другой стороны, импорт товаров инвестиционного назначения снизился.





"AK&M" от 27.12.2016