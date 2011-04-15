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27/12/2016
13:03

Группа "Онэксим" закрыла сделку по продаже 90.99% акций ОПИН

Группа "Онэксим" закрыла сделку по продаже 90.99% акций ПАО "ОПИН". Об этом говорится в сообщении Онэксима.

Покупателем выступили структуры Романа Авдеева. Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

В рамках сделки группа "Онэксим" реализовала все принадлежащие ей акции ОПИН, покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект "Торпедо".

Дмитрий Разумов, генеральный директор группы "Онэксим", заявил: "Получив привлекательное предложение от стратегического инвестора, мы приняли решение о продаже актива. Мы благодарим менеджмент, сотрудников, партнёров и клиентов ПАО "ОПИН" за их вклад в успех компании и надеемся на её дальнейший рост и развитие".

ПАО "ОПИН" - одна из крупнейших девелоперских групп в Московском регионе. На сегодняшний день общая площадь проектов ОПИН составляет свыше 500 тыс. кв. м. Компания фокусируется на развитии высококачественного мультиформатного жилья со всей сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой.

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова - один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, фокусирующийся на инвестициях в горнорудную промышленность, недвижимость, инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий.

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