Группа "Онэксим" закрыла сделку по продаже 90.99% акций ОПИН

Группа "Онэксим" закрыла сделку по продаже 90.99% акций ПАО "ОПИН". Об этом говорится в сообщении Онэксима.



Покупателем выступили структуры Романа Авдеева. Сумма сделки в сообщении не раскрывается.



В рамках сделки группа "Онэксим" реализовала все принадлежащие ей акции ОПИН, покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект "Торпедо".



Дмитрий Разумов, генеральный директор группы "Онэксим", заявил: "Получив привлекательное предложение от стратегического инвестора, мы приняли решение о продаже актива. Мы благодарим менеджмент, сотрудников, партнёров и клиентов ПАО "ОПИН" за их вклад в успех компании и надеемся на её дальнейший рост и развитие".



ПАО "ОПИН" - одна из крупнейших девелоперских групп в Московском регионе. На сегодняшний день общая площадь проектов ОПИН составляет свыше 500 тыс. кв. м. Компания фокусируется на развитии высококачественного мультиформатного жилья со всей сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой.



Группа "Онэксим" Михаила Прохорова - один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, фокусирующийся на инвестициях в горнорудную промышленность, недвижимость, инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"