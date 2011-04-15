Neste покупает мощности по переработке возобновляемых энергоресурсов в Нидерландах

Компания Neste подписала соглашение с Electrawinds ReFuel B.V. о приобретении бывшего завода по производству биодизельного топлива в Нидерландах. Об этом говорится в материалах Neste.



Компания намеревается использовать данный актив для хранения и переработки возобновляемого сырья с целью производства дизельного топлива.



Завершение сделки ожидается в I квартале 2017 года. Сумма сделки не раскрывается.



Завод, который ранее использовался для производства биодизельного топлива, не работает с января 2015 года. Его запуск после необходимых подготовительных работ ожидается во второй половине 2017 года.



Neste ориентируется на дальнейшее развитие производства возобновляемого дизельного топлива, использование которого снижает выбросы парниковых газов до 90% по сравнению с традиционными видами ископаемого топлива.



Neste специализируется на разработке индивидуальных сервисных решений, сочетающих использование нефтепродуктов и высококачественных возобновляемых продуктов с целью снижения воздействия на экологию.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"