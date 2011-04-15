Dexter купит производство автооборудования у IMT Group

Компания Dexter договорилась о приобретении производства мостов и подвесок Ingersoll Axles для большегрузных автомобилей, а также производства мостов Standen's для автомобилей малой грузоподъёмности у IMT Group. Об этом сообщает DexKo Global Inc., в состав которой входит Dexter.



После завершения сделки Ingersoll Axles и Standen's будут интегрированы в бизнеc группы Dexter. Стороны ожидают завершить сделку до конца 2016 года.



Сумма сделки не раскрывается.

Dexter - ведущий американский производитель мостов и тормозных систем для тягачей различного назначения. Продукция компании сертифицирована по стандарту ISO 9001. Контролирующим акционером DexKo Global и Dexter является фонд, управляемый частной инвестиционной компанией The Sterling Group, владеющей активами в объёме $2.2 млрд.





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