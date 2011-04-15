Тойота отзывает в РФ 18.757 тыс. автомобилей Toyota Lexus NX

ООО "Тойота Мотор" приняло решение о добровольном отзыве 18.757 транспортных средств марки Toyota (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t), (Lexus NX 300h). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат 18757 транспортных средства, из них 11398 транспортных средств марки Toyota (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t) и 1619 транспортных средств (Lexus NX 300h), реализованные с 11 сентября 2014 года по настоящее время.



"В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован [на автомобилях указанных моделей]. В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме "Паркинг", существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации", - говорится в сообщении Росстандарта.



Уполномоченные дилеры "Тойота Мотор" уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех транспортных средствах Toyota Toyota (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t), (Lexus NX 300h) будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления тормозной системы.





"AK&M" от 27.12.2016