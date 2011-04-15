Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11 месяцев выросла в 15 раз до 45.5 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2016 года выросла в 15 раз до 45.5 млрд руб., свидетельствует сообщение ВТБ.



В ноябре чистая прибыль группы уменьшилась на 31.2% до 7.5 млрд руб. в годовом исчислении.



Чистые операционные доходы до создания резервов составили 39.3 млрд руб. в ноябре и 451.7 млрд руб. за 11 месяцев, увеличившись на 18.4% и 23.9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы составили 33.7 млрд руб. в ноябре и 378.1 млрд руб. за 11 месяцев, увеличившись на 24.4% и 48.3% соответственно.



Совокупные активы группы по состоянию на 30 ноября 2016 года составили 12980.4 млрд руб., увеличившись на 3.2% в ноябре и сократившись на 4.8% с начала года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.







"AK&M" от 27.12.2016