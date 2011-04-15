РСА составил рейтинг проблемных в части мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.



"Для борьбы со страховым мошенничеством в одном из самых массовых видов страхования мы составили рейтинг регионов, который отражает ситуацию с выплатами, судебными делами и другим наборов факторов, которые являются индикаторами активности криминальных автоюристов и влияют на убыточность страховых компаний в отдельных субъектах РФ", - сказал И.Юргенс.



Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей регион занимает свое место, и это отражено в рейтинге. Кроме того, исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в общем, итоговом, рейтинге РСА.



На первых 20 местах - субъекты с максимально негативными показателями, то есть "красная зона". "В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. Большинство из них - регионы, где начал работу "единый агент РСА". Страховщики, по сути, с запуском "агента" закрывают убытки, которые там есть, за счет других регионов", - пояснил И.Юргенс.



В середине рейтинга - "желтая зона" (с 21 по 40 места). "Ситуацию в этих регионах мы расцениваем как пограничную, то есть в любой момент она может перейти в критическую - "красную зону", - пояснил И.Юргенс.



На последних местах расположились регионы так называемой "зеленой зоны", где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, убыточность приемлема или отсутствует.



РСА собрал и систематизировал данные по итогам 6 месяцев и по итогам 9 месяцев 2016 года. "Таким образом, мы сможем отследить динамику: где налаживается работа по борьбе с мошенниками, и ситуация сдвигается с мертвой точки и улучшается, а где еще необходимо приложить усилия со стороны не только страховых компаний, но и местных органов власти. Теперь эта работа будет систематической, то есть ежеквартально мы будем публиковать этот рейтинг", - сказал И.Юргенс.



За три месяца три лидера "красной зоны" не изменили своих позиций. Это Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесская Республика. С остальными регионами в двадцатке самых проблемных произошли кое-какие изменения.



Три региона ушли из двадцатки: Бурятия (с 14 на 23 место), Дагестан (с 17 на 24 место), Мордовия (с 18 на 25 место). Вместо них появилась Оренбургская область (с 22 на 12 место), Саратовская область (с 26 на 17 место) и Марий Эл (с 21 на 18 место).



Ряд субъектов улучшили позиции: Ростовская область (с 4 на 6 место), Башкортостан (с 5 на 8 место), Краснодарский край (с 6 на 9 место), Мурманская область (с 9 на 11 место), Нижегородская область (с 11 на 15 место), Ставропольский край (с 12 на 16 место), Калмыкия (с 15 на 20 место), Воронежская область не изменила позицию, оставшись на 19 месте.



Ухудшение в рейтинге произошло по следующим регионам: Архангельская область (с 7 на 4 место), Ивановская область (с 8 на 7 место), Камчатский край (с 10 на 5 место),Челябинская область (с 13 на 10 место), Липецкая область (с 16 на 14 место), Амурская область (с 20 на 13 место).



В десятке "зеленой зоны" (86-77 места) тоже произошли изменения. Севастополь, который по итогам 6 месяцев был на последнем 86 месте, ухудшил позиции до 81 места. Немного ухудшили позиции: Ненецкий АО (с 85 на 83 место), Крым (с 84 на 82 место), Новгородская область (ушла из десятки с 81 на 73 место), Ямало-Ненецкий (с 80 на 79 место), Забайкальский край (ушел из десятки с 79 на 67), Сахалинская область (ушла из десятки с 77 на 74 место).



Улучшили позиции: Саха (с 83 на 84 место), Байконур (с 82 на последнее 86 место), Псковская область (с 78 на 80 место), в "зеленую" десятку за три месяца вошли Калининградская область (с 76 на 78 место) и республика Алтай (с 64 на 77 место).



"Эти результаты могут говорить о том, что ситуация в каких-то регионах меняется к лучшему, в каких-то, наоборот, ухудшается. Но мы проанализировали динамику лишь трех месяцев, о полной картине можно будет говорить немного позже, когда накопится более плотная и подробная статистика", - пояснил И.Юргенс.



В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев составила 5.38% (по итогам 6 месяцев - 5.83%), средняя выплата 69.146 тыс. руб. (за 6 месяцев - 64.798 тыс. руб.), отношение судебных выплат к несудебным - 13.8% (за 6 месяцев - 13.5%), отношение накладных расходов в суде к сумме основного требования - 99% (за 6 месяцев - 96%), уровень выплат - 82% (по итогам 6 месяцев - 84.3%).



"Мы также рассчитываем, что появление этого рейтинга даст толчок в наших переговорах с местными органами власти и обратит их внимание на проблемы в регионе. Ведь исправление ситуации зависит не только от самих страховых компаний, но и от того, насколько эффективно помогают бороться с мошенниками представители правоохранительной системы и других органов власти. Тем более, на недавнем совещании заместитель генерального прокурора Сергей Воробьев признал, что деятельность недобросовестных автоюристов и страховых мошенников приобрела масштабный характер, а противодействие таким явлениям требует системных мер", - продолжил И.Юргенс.



По его мнению, если ситуация в одних и тех же регионах останется на неприемлемо высоком уровне, то страховое сообщество будет выступать с предложениями о повышении региональных коэффициентов по ОСАГО на данных территориях.



"AK&M" от 27.12.2016