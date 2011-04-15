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27/12/2016
14:41

Фармкомпании снизили цены на 88 позиций жизненно необходимых лекарств, ФАС

Фармкомпании снизили цены на 88 позиций жизненно необходимых лекарств, экономия бюджетных средств при закупке лекарственных препаратов составит минимум 5 млрд руб. в год". Как говорится в сообщении антимонопольной службы, об этом заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на пресс-конференции.

Снижение цен было осуществлено по итогам исследования ФАС, проведённого по поручению Президента РФ Владимира Путина. В рамках первого этапа исследования антимонопольное ведомство сравнивало стоимость жизненно необходимых лекарств, закупаемых государством в рамках программы "7 нозологий".

Всего было выявлено 66 лекарств, цены на которые были завышены в России. Наряду с компаниями, уличенными в завышении, цены на препараты в добровольном порядке снизили ряд отечественных фармпроизводителей.

Иностранные компании снизили цены на 21-88%, в среднем снижение составило 50% (в рублях самое значительное снижение достигло 240 тыс. руб. на препарат "Ревлимид" для лечения онкологии, производства "Селжен").

В настоящее время ФАС продолжает международное сравнительное исследование цен для других групп лекарственных препаратов. В январе 2017 года антимонопольное ведомство представит результаты анализа цен по препаратам для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита, по которым также обнаружены случаи наличия более низких цен в референтных странах.


"AK&M" от 27.12.2016
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