Фармкомпании снизили цены на 88 позиций жизненно необходимых лекарств, ФАС

Фармкомпании снизили цены на 88 позиций жизненно необходимых лекарств, экономия бюджетных средств при закупке лекарственных препаратов составит минимум 5 млрд руб. в год". Как говорится в сообщении антимонопольной службы, об этом заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на пресс-конференции.



Снижение цен было осуществлено по итогам исследования ФАС, проведённого по поручению Президента РФ Владимира Путина. В рамках первого этапа исследования антимонопольное ведомство сравнивало стоимость жизненно необходимых лекарств, закупаемых государством в рамках программы "7 нозологий".



Всего было выявлено 66 лекарств, цены на которые были завышены в России. Наряду с компаниями, уличенными в завышении, цены на препараты в добровольном порядке снизили ряд отечественных фармпроизводителей.



Иностранные компании снизили цены на 21-88%, в среднем снижение составило 50% (в рублях самое значительное снижение достигло 240 тыс. руб. на препарат "Ревлимид" для лечения онкологии, производства "Селжен").



В настоящее время ФАС продолжает международное сравнительное исследование цен для других групп лекарственных препаратов. В январе 2017 года антимонопольное ведомство представит результаты анализа цен по препаратам для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита, по которым также обнаружены случаи наличия более низких цен в референтных странах.





"AK&M" от 27.12.2016