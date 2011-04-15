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27/12/2016
15:49

В.Путин дал старт поставкам газа на Крымский полуостров из Краснодарского края

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт поставкам газа на Крымский полуостров по новому магистральному газопроводу Краснодарский край - Крым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Это ещё одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе", - сказал Президент РФ.

В.Путин отметил, что на базе поступающего в Крым газа в 2017-2018 году будут запущены две электростанции мощностью по 470 мегаватт. Также будет построено и реконструировано 70 километров магистральных и 2.5 тысячи км межпоселковых газопроводов, 8 газоперекачивающих станций.


"AK&M" от 27.12.2016
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