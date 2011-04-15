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27/12/2016
14:53

Возбуждено уголовное дело в отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Об этом говорится в сообщении СК.

Е.Нефедова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

В соответствии с законодательством, в компетенцию министерства имущественных отношений Иркутской области входят вопросы распоряжения земельными участками. На Е.Нефедову, как заместителя министра, возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе, отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

В 2008 году между министерством и М.Акперовым был заключен договор аренды земельного участка. В свою очередь сотрудники министерства должны осуществлять контроль за исполнением условий договора. В 2015-2016 годах они трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне. Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы.

В ноябре 2016 года подчиненные передали Е.Нефедовой дело, в котором были отражены указанные факты. В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Е.Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей, заявляет Следственный комитет.

Ранее в рамках уголовного дела о халатности был задержан заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов. В настоящее время по состоянию здоровья он помещён в больницу. На основании комиссионного медицинского заключения суд отказался рассматривать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. После окончания лечения М.Лужнова следствие намерено вернуться к указанному вопросу.

Ранее в Иркутске от отравления спиртосодержащей жидкостью "Концентрат для ванн "Боярышник" скончались более 70 человек. В связи с этим Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

"AK&M" от 27.12.2016
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