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27/12/2016
15:50

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-ноябре снизился на 5.4% до 81.905 млн

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-ноябре 2016 года, по оперативным данным, снизился на 5.4% до 81.905 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Росавиации.

Пассажирооборот за этот период уменьшился на 6.8% до 198.853 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел выросла на 1.3 процентного пункта до 81.5%.

Объём перевозок грузов и почты увеличился на 0.4% до 876.944 тыс. т, грузооборот увеличился на 19.2% до 5.945 млрд тоннокилометров, коммерческая загрузка - на 1.3 п.п. до 67.8%.

Перевозки пассажиров в ноябре 2016 года относительно ноября 2015 года выросли на 16% до 6.559 млн, пассажирооборот - на 17.3% до 16.365 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел - на 3.6 п.п. до 77.4%.

Объём перевозок грузов и почты увеличился на 1% до 98.569 тыс. т, коммерческая загрузка - на 2.6 п.п. до 66.1%.



"AK&M" от 27.12.2016
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