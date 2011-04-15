Аптечная сеть "36.6" завершила сделку по слиянию с А5 Group. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя сети Алексея Киселева-Романова.



"Центробанк зарегистрировал отчёт о нашей допэмиссии. Да, осталось только получить его на руки", - сказал он.



В ноябре 2016 года аптечная сеть "36.6" в ходе SPO разместила 1.35 млрд обыкновенных акций (90.3% от запланированного объёма). Цена размещения - 12 руб. за акцию; для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, - 10.8 руб. В результате SPO уставный капитал сети вырастет в 2.4 раза до 2.3 млрд акций. Допэмиссия в таком объеме планируется в рамках слияния с А5 Group, 950 млн ценных бумаг из этого выпуска может приобрести структура Романа Авдеева (основной владелец Московского кредитного банка) - концерн "Россиум". Возможная максимальная сумма сделки с концерном оценивается не более чем в 10 млрд руб.



"Аптечная сеть "36.6" (ИНН 7722266450) - одна из ведущих компаний на российском фармацевтическом рынке. Основные акционеры: 36.6 Investments Limited, Hi Capital Corporation.



Убыток ПАО "Аптечная сеть "36.6" по МСФО за 2015 год составил 1.16 млрд руб. против прибыли в 43 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 1.67 раза до 31.89 млрд руб. с 19.071 млрд руб., валовая прибыль - в 1.67 раза до 9.211 млрд руб. с 5.502 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.2 раза до 1.024 млрд руб. с 837 млн руб., убыток до налогообложения - в 2.3 раза до 1.33 млрд руб. с 579 млн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"