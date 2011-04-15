Аэропорт "Жуковский" весной начнёт обслуживать рейсы в Турцию

Аэропорт "Жуковский" весной 2017 года откроет новые регулярные рейсы в Европу и Азию. Об этом сообщил Ростех.



Среди первых направлений - Стамбул и Анталия.

"Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберём всю информацию и с марта выйдем на более серьёзный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления - Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая", - рассказал первый заместитель генерального директора "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин, цитируемый в сообщении.



По его словам, регулярные рейсы в Турцию намерен наладить Pegasus. Планируется семь рейсов в неделю в Стамбул. И столько же - в Анталию. Также сейчас идут переговоры о сотрудничестве с рядом других компаний, в числе которых - венгерский авиаперевозчик Wizz Air.



Как отметил Евгений Солодилин, многое в этом вопросе будет зависеть от развития инфраструктуры аэропорта. "Планируем начать проектировку второго терминала, запланировано строительство дополнительных стоянок под воздушные суда. Планируем также строить дополнительные парковки", - добавил он.



"Жуковский" - новый международный аэропорт, находящийся в 23 км от столицы, на территории аэродрома Раменское, с самой длинной в Европе взлётно-посадочной полосой (5500 м). Это позволяет осуществлять приём пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Развитием аэропортового комплекса занимается "Рампорт Аэро", совместное предприятие ТВК "Россия" (входит в Ростех) и международного авиационного холдинга ASG.



Открытие аэропорта состоялось 30 мая. Первый пассажирский рейс был осуществлен 12 сентября. Первым перевозчиком, открывшим авиасообщение через Жуковский, стала "Белавиа", осуществляющая регулярные рейсы в Минск. Как отметил замгендиректора Ростеха Дмитрий Шугаев, это направление очень популярно, поэтому самолёты Embraer заменили на самолёты большей вместимости - Boeing.



Внутрироссийские рейсы аэропорт открыл 19 октября. Авиаперелеты между Москвой и Казанью осуществляет "ЮВТ АЭРО". Также недавно открыто авиасообщение с Киргизией - регулярные рейсы в Ош и Бишкек.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания. Выручка Ростеха в 2014 году составила 964.5 млрд руб. Общая сумма налоговых отчислений составила 147.8 млрд руб.



Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году выросла на 18% до 1.14 трлн руб. Консолидированная чистая прибыль составила 99 млрд руб., EBITDA - 253 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 8.68%, увеличившись на 6 базисных пунктов.



"AK&M" от 27.12.2016