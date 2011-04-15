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27/12/2016
17:39

Ежегодный экономический ущерб от плохой экологии составляет 6-15% ВВП, В.Путин

По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учётом последствий для здоровья людей - до 15%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета по вопросу об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

Каждый год, по словам В.Путина, в мире умирает 7-8 млн человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений.

"Очень тяжёлые и тревожные цифры. Это имеет прямое отношение и к нашей стране. Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения. Ключевой вопрос - достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоёмы и в почву, прежде всего за счёт технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий", - подчеркнул В.Путин.

Ряд крупных компаний, по его словам, уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание.



"AK&M" от 27.12.2016
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