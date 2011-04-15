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27/12/2016
18:17

Индекс производства пищевых продуктов в Курской области за 10 месяцев составил 107.2%

Индекс производства пищевых продуктов в Курской области за 10 месяцев 2016 года составил 107.2%. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.

Как рассказал председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области Юрий Беляев, предприятия отрасли динамично развиваются, наращивают объемы производства продовольствия, что позволяет не только обеспечивать потребности населения области, но и вывозить значительную часть продовольствия за её пределы.

В 2011-2015 годах объем инвестиций в развитие отрасли составил более 32.16 млрд руб., в том числе на строительство новых предприятий направлено 25.7 млрд руб. В текущем году ожидается объем вложений в пределах 6 млрд руб. Создано 4300 высокопроизводительных рабочих мест, в том числе в текущем году - более 900.

Объем отгруженной продукции за 10 месяцев 2016 года составил 62.1 млрд руб., что на 10.7 млрд руб. превышает уровень 2015 года. Индекс производства пищевых продуктов - 107.2%.

Приоритетным направлением является развитие мясоперерабатывающей отрасли. По словам Ю.Беляева, за 10 месяцев производство мяса и субпродуктов 1 категории возросло на 14% до 174.4 тыс. т, в том числе производство мяса птицы выросло на 6% (118 тыс. т), мясных полуфабрикатов - в 1.3 раза (155 тыс. т). Освоено более 60 новых видов колбасных изделий и полуфабрикатов.


"AK&M" от 27.12.2016
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