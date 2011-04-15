Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 декабря 2016 года



БРИТВА КУДРИНА

ПРОЕКТ ЦСР ПРЕДПОЛАГАЕТ СОКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ И ПЕНСИОНЕРОВ В ПОЛЬЗУ УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ





Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин представил вчера на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева первые общие предложения об идеях, которые будут закладываться в конструкцию готовящейся центром президентской стратегии на 2018-2024 годы. ЦСР предлагает выбирать между повышением налогового перераспределения в 2019 году до 34-35% ВВП и "бюджетной консолидацией" с расходами 31-32% ВВП. В наборе мер - административная реформа "с вовлеченностью лидера", увеличение пенсионного возраста с 2020 года, сокращение за 20 лет социальных и военных расходов в пользу образования и здравоохранения.





САМОПИСЕЦ РАССКАЗАЛ О ЗАКРЫЛКАХ

ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ВЕРСИЯ КРУШЕНИЯ ТУ-154



Вчера был расшифрован параметрический самописец самолета Ту-154Б2 Минобороны РФ, рухнувшего в минувшее воскресенье в Черное море. По данным источников "Ъ", согласно предварительному анализу данных, полученных с "черного ящика", развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по какой-то причине закрылков. Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета.





ЗАБРАЛВАГОНЗАВОД

"РОСТЕХ" СОБИРАЕТ ТАНКОВУЮ МОНОПОЛИЮ



"Ъ" стала известна основная кандидатура на место гендиректора проблемного Уралвагонзавода (УВЗ), который вчера президент Владимир Путин передал "Ростеху". По данным источников, вместо Олега Сиенко УВЗ будет руководить заместитель главы Минпромторга Александр Потапов. Ему придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися в основном из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, и сформировать на базе УВЗ и "Курганмашзавода" объединенный бронетанковый холдинг.





МЕДИА НЕ СХОДЯТ С ЭКРАНОВ

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОТРЕБЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ



В 2016 году россияне в среднем стали на семь минут в день меньше смотреть телевизор и на 18 минут больше времени проводить в интернете со смартфонов, следует из данных Deloitte. При этом новостным и официальным сайтам в интернете россияне верят даже больше, чем телевидению. В целом потребление медиа в стране растет - помимо интернета его повышают электронные книги и видеоигры.





НА ВОСТОЧНОМ ИНВЕСТФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

АЗИАТСКИЕ ИНВЕСТОРЫ НЕ СПЕШАТ В ЕАЭС



Накопленный объем прямых иностранных инвестиций азиатских инвесторов в страны ЕАЭС, Украину, Азербайджан и Таджикистан по итогам 2015 года увеличился всего на 0,7%, до $73,8 млрд, следует из мониторинга инвестиций на основе сумм сделок, подготовленного экспертами ЕАБР и ИМЭМО РАН. Китай остался самым крупным инвестором с $27,4 млрд, большая часть этих вложений была направлена в Казахстан. Крупнейшим азиатским инвестором в российскую экономику остается Япония.





ПОКУШЕНИЕ НА ОСОБНЯК ДОШЛО ДО СУДА

ГУДВИНУ И ЕГО СООБЩНИКАМ УТВЕРДИЛИ ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Как стало известно "Ъ", прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу материалы скандального уголовного дела бизнесменов Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна, представлявшихся полпредами самопровозглашенной ДНР в Международном уголовном суде при ООН, а также Михаила Чернова, уже осужденного за мошенничество. Они обвиняются в попытке рейдерского захвата особняка в центре Москвы. Один подельник фигурантов ранее заключил досудебное соглашение и уже получил небольшой срок, а еще несколько человек, которых следствие считает причастными к афере, в том числе судья московского арбитража Ирина Баранова, уехали за границу.





БИЗНЕСМЕНУ НАПОМНИЛИ О МНОГОМИЛЛИАРДНОМ КРЕДИТЕ

У БЫВШЕГО ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ВАДИМА ВАРШАВСКОГО ПРОШЕЛ ОБЫСК



Вчера московские полицейские провели обыски в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся господин Варшавский.





ВТО МЕШАЕТ ОБНОВЛЯТЬ ФЛОТ

МИНИСТЕРСТВА НЕ СМОГЛИ СОГЛАСОВАТЬ ГРАНТ НА УТИЛИЗАЦИЮ СУДОВ



Как выяснил "Ъ", правительству не удается до конца года согласовать проект постановления по судовому утилизационному гранту. Вчера на совещании в Минпромторге против выступило Минэкономики, опасающееся, что отдельные формулировки вступят в противоречие с нормами ВТО. Если споры затянутся, отрасль может не успеть освоить пробные 400 млн руб., заложенные в бюджете на грант в 2017 году, есть риск того, что не будут выделены и обещанные при успехе эксперимента еще 2 млрд руб.





"РОСТЕХ" ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К ПРОЕКТУ "ГАЗПРОМА"

ГОСКОРПОРАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЧЕЧНИ



По данным "Ъ", "Ростех", в последние годы активно развивавший строительство генерации, претендует на закрепленный за "Газпром энергохолдингом" (ГЭХ) проект ТЭС в Грозном. Госкорпорация считает, что для этой стройки подойдут две из четырех турбин, купленные ее "Технопромэкспортом" под строительство ТЭС в Тамани. У ГЭХ в этом году возникли проблемы с проектом в Чечне: стройка резко подорожала из-за девальвации рубля. Но пока холдинг не готов отказаться от проекта и ждет решения "Газпрома" о его финансировании.





К НФО ПРИДУТ ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

СРО ОСВОЯТ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ



В требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг для СРО, объединяющих некредитные финансовые организации (НФО), появится новый регуляторный инструмент - контрольная закупка. Процедуру должны будут разработать и применять сами саморегулируемые организации (СРО). Эксперты считают, что это может вызвать сложности из-за специфики деятельности, неочевидности законодательных полномочий и конфликта интересов.





ЛЕТНАЯ ПЕНСИЯ НА ДВОИХ

НПФ РГС СОСТАВИТ КОНКУРЕНЦИЮ НПФ СБЕРБАНКА ЗА СОТРУДНИКОВ "АЭРОФЛОТА"





Крупный корпоративный клиент - "Аэрофлот" - впервые на российском рынке приступил к формированию добровольного пенсионного обеспечения своих сотрудников одновременно в двух не связанных с компанией пенсионных фондах. В "Аэрофлоте" уверены: конкуренция между НПФ вынудит их предоставлять лучшие условия негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) для работников компании. Участники отрасли и эксперты ждут ужесточения борьбы между НПФ за корпоративных клиентов на фоне грядущего запуска досрочного НПО для сотрудников, занятых на вредных производствах.





НАД НАРУЖНОЙ РЕКЛАМОЙ НАВИСЛА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

ЧИНОВНИКИ ПРОСЯТ УТОЧНИТЬ ВОПРОС С ГОСТОМ



Чиновники Петербурга пытаются решить вопрос о размещении нависающих над автодорогами рекламных конструкций. Если прежняя версия ГОСТа в наружной рекламе требовала их демонтировать, то утвержденные в начале декабря смягчающие изменения теоретически позволяют сохранить такую рекламу до 2020 года. При этом до сих пор неизвестно, можно ли выставлять эти места на торги, которые в Петербурге не могут провести уже три года. В Москве таких конструкций уже не осталось, хотя они сохраняются в Подмосковье.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.12.2016