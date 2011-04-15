Дайджест газеты "Ведомости" от 28 декабря 2016 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 декабря 2016 года.







"СЕГОДНЯ ИДЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО РЕФОРМАТОРА"



Герман Греф рассказал, как Сбербанк справляется с ролью полигона для экспериментов ЦБ и почему он не ждет потрясений в год столетия Октябрьской революции.



В интервью "Ведомостям" полтора года назад Герман Греф предсказал "не самые простые для экономики в целом и для банковского сектора в частности" 2015 и 2016 годы, констатировал долгосрочный негативный тренд и не видел "источников роста, которые позволили бы из этого тренда выйти". Но в уходящем году Сбербанк обогнал по стоимости "Газпром", за девять месяцев имел чистую прибыль без малого вдвое больше, чем за весь прошлый год, и планирует дальнейший рост и прибыли, и активов. Греф доволен сложившейся политической конъюнктурой как условием для успешных экономических реформ, в частности "контрольным пакетом" "Единой России" в Госдуме и высоким рейтингом президента. Он также полностью согласен с "болезненными" для банков действиями регулятора - ужесточением надзора, повышением требований к капиталу. В преддверии нового года Греф объясняет "Ведомостям", из чего складываются его "позитивные ожидания".





АЭРОДРОМЫ ПО РУБЛЮ



Минтранс хочет снять с себя ответственность за развитие московских аэропортов и прилегающей к ним инфраструктуры. Взамен он готов сдать аэродромы в концессию всего за рубль.



Минтранс возобновил с аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" переговоры о сдаче им в концессию аэродромов. Тема обсуждалась на совещании у министра транспорта Максима Соколова 16 декабря, рассказали два участника встречи "Ведомостям".



Аэропортам предлагается в рамках концессий самим содержать аэродромы (они принадлежат государству), государство не берет на себя никаких обязательств по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения транспортной доступности аэропортов, продолжают оба собеседника, а концессионная плата составит 1 руб. в год. Предполагаемый срок концессий: на 49 лет - для "Внуково" и "Шереметьево", до 2073 г. - для "Домодедово" (на такой срок аэропорт арендовал аэродром, и законодательство не допускает ухудшения условий).





"ПЛАТОН" МЕЛОЧЬ НЕ БЕРЕТ



Не нужно распространять систему "Платон" на легкие грузовики - такое заключение сделали эксперты, нанятые Минтрансом.



Игра не стоит свеч, с учетом затрат на администрирование рост сборов системы "Платон", если к ней подключить грузовики массой от 3,5 до 12 т, будет незначительным - особенно в сравнении с негативным общественно-политическим резонансом, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаил Блинкин, автор исследования, заказанного Минтрансом.



Плата за причинение вреда федеральным дорогам (система "Платон") грузовиками массой от 12 т взимается с 15 ноября 2015 г. Минтранс рассматривал возможность распространения этой обязанности и на более легкие автомобили.





"ПЯТИЭТАЖКИ" ОСВОБОДЯТ МЕСТО МОНОЛИТУ



Как стало известно "Ведомостям", "Крост" разработает планировку одного из кварталов Хорошево-Мневников. Компания сможет построить там около 575 000 кв. м жилья.



Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы в декабре согласилась, чтобы компания ПСФ "Крост" подготовила проект планировки территории квартала 82 района Хорошево-Мневники, рассказали "Ведомостям" сотрудник московского стройкомплекса и близкий к компании человек.



Ориентировочная общая площадь квартир - 575 000 кв. м, также предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники), гаражных объектов - в соответствии с действующими нормативами, говорят собеседники "Ведомостей".Квартал 82 занимает около 40 га и ограничен ул. Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, пр-том Маршала Жукова и б-ром Генерала Карбышева. Решение о реконструкции квартала было принято еще в 2003 г.





ИНВЕСТИРУЙТЕ С ГРЕФОМ



Сбербанк запускает второй венчурный фонд с капиталом $200 млн. Четверть суммы госбанк инвестирует сам, а вложить остальное приглашает всех желающих: входной билет - $1 млн.



Первый венчурный фонд SBT Ventures с капиталом $100 млн для финансирования полезных для банка технологических проектов Сбербанк открыл в 2012 г. В апреле этого года стало известно, что госбанк планирует создавать второй фонд. В интервью "Ведомостям" президент банка Герман Греф раскрыл подробности: капитал фонда составит $200 млн. Из них Сбербанк вложит до $50 млн, а остальное внесут соинвесторы, которых намерен привлекать Сбербанк. Минимальный взнос - $1 млн.



Первый фонд вложил $60 млн в 11 стартапов, говорится на сайте его управляющей компании MoneyTime Ventures (она будет управлять и вторым фондом). Свою первую инвестицию он сделал летом 2013 г. в американскую платформу дистанционного управления бесконтактными приложениями и сервисами Sequent Software.





ТРАМП ОПОЗДАЛ



Новая администрация США готовится к прошлой войне с Китаем. Промышленность теряет значение уже и в самом Китае, главное сейчас - новые технологии.



Если политика Дональда Трампа в отношении Китая будет основываться на положениях книги "Смерть от рук Китая" (Death by China) экономиста Питера Наварро, которого избранный президент поставил во главе вновь созданного национального совета по торговле, есть риск, что США будут бороться с призраками прошлого. Тогда как Китай будет сокращать технологический разрыв и даже в каких-то областях уходить вперед.



Наварро называет свою книгу "пособием по выживанию" в борьбе с "самым эффективным убийцей на планете". В списке опасностей, исходящих от Китая, - некачественные товары от "токсичной детской одежды" и "воспламеняющихся пижам" до "начиненных мышьяком витаминов" и "самоуничтожающихся бум-боксов". Кроме того, пишет Наварро, Китай лишает американцев миллионов рабочих мест, производя массовую продукцию в загрязняющих окружающую среду заводах.





КИТАЙ СОБРАЛСЯ НА ЛУНУ И ЮПИТЕР



Китай хочет стать мировой космической державой. Он планирует исследовать Юпитер и Луну, привлекая в том числе частные деньги.



Китай представил планы исследования Юпитера и дальней стороны Луны с помощью космических зондов. Эти планы станут частью программы, которая, как ожидается, позволит Китаю к 2030 г. войти в тройку крупнейших космических держав планеты.



Во вторник, представляя пятилетнюю программу освоения космоса, заместитель директора Китайского национального космического управления У Яньхуа отметил, что его страна "впервые объявляет себя космической державой". Программа включает ряд масштабных инициатив и графики их осуществления. Стратегическая цель Китая, лишь в 2003 г. приступившего к пилотируемым космическим запускам, - освоить самые передовые космические технологии. В 2018 г. страна планирует осуществить свою первую мягкую посадку на дальнюю от Земли сторону Луны. В 2013 г. Китай доставил на Луну свой аппарат, пославший на Землю замечательные панорамы.





ПРИРОСЛИ ЧИСЛОМ



В 2016 г. крупнейшие работодатели страны продолжали сокращать персонал. Но в некоторых отраслях вновь начался набор персонала, утверждают рекрутеры.



Активнее всего нанимали персонал в 2016 г. компании из сферы высоких технологий, продовольственная розница, агропромышленные холдинги и сырьевые экспортеры, включая нефтегазовый сектор, отмечают собеседники "Ведомостей". Подбор персонала в нефтегазовой отрасли активизировался в конце года благодаря росту цен на нефть. Сейчас нефтяные компании ищут новых специалистов по бурению и геологов. Сами нефтегазовые компании тему не комментируют. Однако позитивные тенденции в ряде отраслях не смогли кардинально снять напряженность на рынке труда, т.к. многие крупнейшие работодатели России продолжали сокращать персонал.





КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ



Эта тема обычно не обсуждается, хотя неизменно актуальна - секс и переговоры, точнее - роль сексуальности в процессе переговоров. Для начала надо провести четкую грань между сексуальностью с одной стороны, женственностью или мужественностью - с другой. Если вы привлекательны и довольны тем, как выглядите, то, поверьте, это будет заметно во время взаимодействия с людьми противоположного пола - я утверждаю это как переговорщик с многолетним стажем. Сексуальность же - нечто иное. Это хорошо читаемые намеки и сигналы, которые мы посылаем во время общения. Было бы неправильно переносить сексуальность в переговорную комнату. Позволю себе разрушить всю интригу: сексуальные сигналы в большинстве случаев не дадут вам преимущества в переговорном процессе.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.12.2016