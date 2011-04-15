Фольксваген Груп Рус отзывает в России 4.481 тыс. автомобилей Volkswagen Caddy, Golf и Jetta,

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 4.481 тыс. автомобилей Volkswagen Caddy, Golf и Jetta. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежит автомобили, реализованные с 2013 года по 2016 год.



"Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы",- говорится в сообщении.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Программа отзыва согласована с Росстандартом.



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрел 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.







"AK&M" от 28.12.2016