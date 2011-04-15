В.Путин подписал указ о передаче Ростеху 100% акций Уралвагонзавода

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций Уралвагонзавода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Уралвагонзавод тем же указом исключён из перечня стратегических компаний.



Правительству России поручено обеспечить передачу акций в 18-месячный срок.



АО "НПК "Уралвагонзавод" (ИНН 6623029538) - многоотраслевой машиностроительный комплекс, основанный в 1931 году, который возглавляет интегрированную структуру, объединяющую более 20-ти промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. Владельцем 100% акций предприятия Росимущество. В настоящее время объединение выпускает около 100 наименований продукции: военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны, железнодорожные цистерны и многое другое.



Чистый убыток Уралвагонзавода за первое полугодие 2015 года по МСФО составил 6.291 млрд руб. против прибыли в 1.289 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.08% до 59.495 млрд руб. с 53.559 млрд руб., прибыль от операционной деятельности снизилась на 26.18% до 3.02 млрд руб. с 4.091 млрд руб., убыток до налогообложения увеличился в 5.86 раза до 7.667 млрд руб. с 1.308 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль УВЗ за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составила 3.681 млрд руб. против убытка в 10.991 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 94.78% до 61.478 млрд руб. с 31.563 млрд руб., прибыль от продаж составила 20.426 млрд руб. против убытка в 1.925 млрд руб. за 9 месяцев 2015 года, прибыль до налогообложения - 4.896 млрд руб. против убытка в 12.946 млрд руб.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году выросла на 18% до 1.14 трлн руб. Консолидированная чистая прибыль составила 99 млрд руб., EBITDA - 253 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 8.68%, увеличившись на 6 базисных пунктов.



"AK&M" от 28.12.2016