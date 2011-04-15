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28/12/2016
10:48

Россия и Япония с 1 января упрощают визовый режим

Россия и Япония с 1 января 2017 года упрощают визовый режим. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Соответствующее решение было принято в рамках состоявшейся 15-16 декабря российско-японской встречи на высшем уровне в целях наращивания взаимовыгодных связей по широкому кругу направлений между Российской Федерацией и Японией. Указанные шаги будут применяться сторонами в соответствии с положениями национального законодательства, соответственно, Российской Федерации и Японии.

В частности, российские консульские загранучреждения на основании закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" будут оформлять японским гражданам многократные туристические визы (в том числе с целью поездки "туризм целевой") на срок до 6 месяцев, многократные частные визы на срок до одного года, а также многократные деловые и гуманитарные визы на срок до 5 лет.

Основания для выдачи российских виз и требования к представляемым документам при этом остаются без изменений. По многократным туристическим визам граждане Японии смогут находиться на территории РФ непрерывно в течение не более 30 дней, суммарно в течение не более 90 дней; по многократным частным, деловым и гуманитарным визам - непрерывно не более 90 дней, суммарно не более 90 дней из каждого периода в 180 дней.

По информации японской стороны, для граждан России будет увеличен до 5 лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней. Также будут оформляться многократные визы, сроком действия до 3 лет, краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней, в том числе и для поездок с туристическими целями.

Кроме того, отменяется требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки.


"AK&M" от 28.12.2016
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