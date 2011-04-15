Pacific Special Acquisition подписала окончательное соглашение о слиянии с Borqs

Корпорация Pacific Special Acquisition Corp. (Pacific) подписала окончательное соглашение о слиянии с Borqs International Holding Corp (Borqs), лидирующем поставщиком устройств высокотехнологичного подключения и "облачных" сервисных решений для интернета вещей. Об этом говорится в сообщении Pacific.



В результате сделки Borqs станет операционным подразделением объединённой компании. Основатели и ключевые управленцы Borqs займут ключевые должности в объединённой компании.



Условия сделки предусматривают слияние Borqs с новообразованной дочерней компанией Pacific. Акционеры Borqs получат обычные акции Pacific, держатели варрантов (сертификатов акций на предъявителя) Borqs получат замещающие варранты Pacific, при этом Pacific принимает на себя нереализованные опционы Borqs.



В рамках сделки Pacific выпустит обычные акции для распределения среди акционеров Borqs по цене $10.40 за акцию, на основании оценки Borqs в размере $303 млн. Оценка Borqs и, соответственно, количество акций корректируются с учётом чистой задолженности и чистого оборотного капитала Borqs на момент закрытия сделки, а также расходов, понесённых Pacific. 4% акций Pacific, подлежащих передаче акционерам Borqs в рамках сделки, будут находиться в банке на случай необходимости удовлетворения претензий в отношении обязательств Borqs в течение 18 месяцев после завершения сделки.



По завершении сделки, новый совет директоров Pacific будет состоять из 7 членов, включая двух директоров от Pacific (среди них как минимум один - независимый директор), трёх директоров от Borqs (среди них как минимум один независимый), и двух независимых директоров, назначенных по обоюдному соглашению между Pacific и Borqs.



Для завершения сделки необходимо выполнение ряда условий, включая одобрение акционерами обеих компаний. По итогам слияния нынешние акционеры Pacific будут совокупно владеть 22% объединённой компании, акционеры Borqs - 78%. Компания Pacific изменит своё наименование на Borqs Technologies, Inc.



Borqs специализируется на разработке коммерческого ПО и аппаратных решений для устройств на базе Android, подключённых к сети, а также предоставляет услуги виртуального мобильного оператора (MVNO) в Китае. Консолидированная выручка компании за 2015 год достигла $75.1 млн, чистая прибыль составила $0.8 млн. В 2016 году, компания ожидает увеличить выручку на 40%.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"