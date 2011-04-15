Descartes покупает разработчика ПО для отслеживания активности экспортно-импортных операций

Descartes Systems Group приобрела компанию Datamyne, поставщика облачных решений для отслеживания активности экспортных и импортных операций. Об этом говорится в сообщении Descartes.



Сумма сделки составляет около $52.7 млн, оплата будет произведена денежными средствами.



В результате сделки порядка 3 тыс. клиентов Datamyne Сustomers смогут интегрироваться в крупнейшее мультимодальное логистическое объединение и получат доступ к более широкому ассортименту решений посредством глобальной логистической сети Descartes.



Datamyne собирает, обрабатывает и коммерциализирует информацию о логистике в более чем 50 странах, регистрируя более чем 100 млн событий на основе официальных уведомлений и отчётов, подаваемых в таможенные органы и министерства экономики. Решения и инструменты Datamyne ускоряют и упрощают анализ экономических данных, помогая выстраивать стратегии маркетинга и поиска поставщиков.



Descartes является глобальным лидером на рынке программного обеспечения как услуги по запросам клиентов, помогая улучшить производительность, эффективность и безопасность в бизнес-деятельности с интенсивной логистикой.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"