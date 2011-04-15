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28/12/2016
11:35

Портфель микрозаймов в РФ по итогам III квартала вырос на 36.9% до 85.5 млрд руб.

Совокупный портфель микрозаймов по итогам III квартала 2016 года составил 85.5 млрд руб., что на 36.9% больше, чем годом ранее и на 8% больше, чем на конец II квартала. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на обзор рынка микрофинансирования.

При этом структура портфеля за квартал не изменилась: на субъекты малого и среднего предпринимательства приходится почти четверть портфеля - 24.1% (24.6% кварталом ранее), на потребительские микрозаймы физическим лицам - 75.9% (75.4%). Менее трети от этого количества составляют краткосрочные микрозаймы, в том числе так называемые займы до зарплаты.

Спрос на услуги микрофинансирования продолжил расти, что стало одной из причин увеличения совокупного количества договоров микрозайма - в III квартале их было заключено на 74.2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (рост до 5 млн с 2.9 млн).

Сформировалась устойчивая тенденция к снижению полной стоимости микрозаймов: в категории с традиционно самой высокой ПСК (займы до зарплаты) среднерыночные значения снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 63.8 п.п. до 596.4%.

В отчётном периоде также вырос объём привлечённых МФО денежных средств (на 3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 13.9 млрд руб.), в основном за счёт средств (кредитов/займов), предоставленных микрофинансовым организациям юридическими лицами.

Одновременно наблюдалось уменьшение количества МФО в государственном реестре, что в первую очередь связано с действиями Банка России по исключению из реестра недобросовестных и нежизнеспособных участников.


"AK&M" от 28.12.2016
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