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28/12/2016
14:55

ESET продолжил сотрудничество с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС

ESET продолжил сотрудничество с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. ВУЗ продлил лицензии комплексного решения ESET NOD32 Smart Security Business Edition. Об этом говорится в сообщении ESET.

ESET NOD32 Smart Security Business Edition - флагманское корпоративное решение для защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств. Продукт оперативно распознает все интернет-угрозы, в том числе неизвестные прежде, за счет сочетания интеллектуальной облачной технологии ESET Live Grid и запатентованного метода эвристического анализа ThreatSense. ESET NOD32 Smart Security Business Edition мгновенно реагирует на попытки проникновения вредоносных программ, отражает сетевые атаки, детектирует опасные ссылки, а также блокирует нежелательную почту.

ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 28.12.2016
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