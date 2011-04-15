ФАС предупредила РУСАЛ и ММК о необходимости прекратить злоупотребления доминирующим положением на рынке пека

ФАС предупредила РУСАЛ и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) о необходимости прекратить злоупотребления доминирующим положением на рынке пека. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Торговый дом РУСАЛ является единственным покупателем пека расплавленного каменноугольного электродного марок "Б1" и "В", который является сырьём для производства алюминия. ММК - монополист и занимает доминирующее положение на рынке пека в качестве производителя.



Компании не смогли договориться между собой об основном условии договора - цене товара, и ММК подал жалобу в ФАС, обвинив РУСАЛ в навязывании ему невыгодных условий договора.



При рассмотрении жалобы ФАС подтвердила наличие признаков злоупотребления со стороны РУСАЛ, однако выявила также признаки нарушения со стороны ММК. Магнитогорская компания также навязывала свою цену покупателю и на время приостановила производство пека, из-за чего РУСАЛу пришлось переключиться на иностранных производителей сырья.



"Такое поведение монополиста и единственного покупателя его товара приводит к плачевным последствиям для потребителя, - прокомментировал решение ведомства статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский. - И заявитель, и ответчик ущемляли интересы друг друга, что в силу их положения на рынке вылилось в угрозу для производства алюминия в целом".



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глиноземными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа по МСФО за 9 месяцев 2016 года снизилась на 59.7% до $616 млн. Выручка уменьшилась на 12.7% до $5.956 млрд. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 37% до $1.077 млрд.



ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.



Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" в первом полугодии 2016 года по МСФО составила $486 млн, что на 4% больше уровня аналогичного периода 2015 года - $468 млн. Выручка ММК уменьшилась на 18% до $2.602 млрд с $3.156 млрд. EBITDA за отчётный период снизилась на 12% до $847 млн, операционная прибыль - на 10% до 624 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММК за первое полугодие 2016 года по РСБУ снизилась на 10.49% до 25.659 млрд руб. с 28.666 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 1.83% до 157.75 млрд руб. со 160.684 млрд руб., прибыль от продаж - на 15.64% до 33.851 млрд руб. с 40.129 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.02% до 32.334 млрд руб. с 35.933 млрд руб.



"AK&M" от 28.12.2016