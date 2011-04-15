Верховный суд РФ унифицирует подходы к тарифному регулированию, ФАС

Верховный Суд РФ унифицирует подходы к тарифному регулированию. Как говорится в сообщении ФАС, 27 декабря 2016 года принято постановление пленума Верховного суда, распространяющиеся на судебные споры об оплате ресурса в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена.



Согласно позиции Верховного суда, в случае признания нормативного правового акта недействующим в связи с завышенным тарифом, потребитель, добросовестно оплативший стоимость поставщику ресурса, вправе взыскать с него переплату, в том числе за период признания судом нормативного правового акта недействующим.



В то же время, в случаях, когда регулируемая цена была вопреки требованиям закона установлена ниже экономически обоснованной и нормативный акт, в соответствии с которым она определялась, признан судом недействующим, участвовавший в её формировании поставщик не вправе требовать взыскания доплаты в соответствующей части с потребителя ресурса. Компенсация имущественных потерь поставщика при этом осуществляется путём их учёта в следующих периодах регулирования, а также посредством реализации иных способов защиты нарушенного права.



Кроме того, представляется крайне важным для правоприменительной практики вывод, сделанный Верховным судом, о том, что споры об оплате ресурса за соответствующий период регулирования, в том числе за время, предшествующее вступлению в законную силу решения суда, которым признан недействующим нормативный правовой акт, подлежат рассмотрению исходя из регулируемой цены, установленный заменяющим нормативным правовым актом, подчёркивает ФАС.





"AK&M" от 28.12.2016