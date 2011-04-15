Меткомбанк приобретает компанию "Ренова Лаб" за 1.414 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Меткомбанк" принял решение о покупке 100% долей в уставном капитале ООО "Ренова Лаб". Об этом говорится в сообщении Меткомбанка.



Сумма сделки составит 1.414 млрд руб.

Правлению банка поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с переходом права собственности на доли в уставном капитале "Ренова Лаб".



ООО "Ренова Лаб" является инвестором-застройщиком одноименного научно-исследовательского центра. Центр располагается на территории фонда "Сколково", президентом которого является предприниматель Виктор Вексельберг.



ПАО "Меткомбанк" (Череповец, ИНН 3528017287) - универсальный банк, предоставляющий услуги корпоративным и частным клиентам, малому и среднему бизнесу. Банк работает на финансовом рынке России с 1990 года, основан на базе металлургического отделения Промышленно-строительного банка СССР в Череповце.





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