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28/12/2016
14:53

Зоны территориального развития могут быть созданы в двадцати регионах

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "Об утверждении перечня субъектов Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития". Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Документ разрешает 20 регионам страны создавать у себя зоны территориального развития, которые имеют возможность развиваться, рассчитывая на определенную господдержку.

Обновлённый перечень включает республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия - Алания и Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Забайкальский и Приморский края, Ивановскую, Кировскую, Курганскую, Магаданскую и Мурманскую области, Еврейскую автономную область.

Ранее постановлением Правительства от 10 апреля 2013 года N326 был утверждён перечень субъектов Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития. В соответствии с законом "О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", перечень должен актуализироваться один раз в три года. При этом постановление Правительства N115 устанавливает, что перечень формируется на основании расчёта интегральных показателей для каждого субъекта Федерации исходя из значений показателей, характеризующих динамику состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет.

В перечень включаются 20 субъектов Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта Федерации. Подписанным постановлением утверждена новая редакция перечня.




"AK&M" от 28.12.2016
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