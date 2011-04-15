Минэкономразвития разработало проект правил предоставления субсидий для МСП. Об этом говорится в сообщении министерства.



Основные изменения, которые будут внесены в программу поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году.



Сейчас министерство разработало и внесло в Правительство РФ проект правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам на государственную поддержку МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.



Для обеспечения консолидации субсидий с одинаковыми или близкими целями предусмотрено выделение единой субсидии из федерального бюджета на такие направления, как оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений, содействие развитию молодежного предпринимательства.



Размер субсидии регионам в 2017 году будет определяться исходя из уровня его бюджетной обеспеченности, количества субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории данного региона, и повышающих коэффициентов для субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и регионов, имеющих на своей территории монопрофильные муниципальные образования. При распределении денежных средств на софинансирование капитальных вложений определяющим фактором будет необходимость завершения строительства финансируемых ранее объектов и возможность его завершения в 2017 году.



С учетом проведенного анализа эффективности мер планируется сосредоточить усилия на нефинансовых мерах поддержки, обеспечивающих капитализацию вложенных средств, и "возвратных".



Предусмотрено положение о необходимости направления на поддержку монопрофильных муниципальных образований не менее 10% от выделенной субсидии региону.



Кроме того, запланировано создание системы координации деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП. Такими координаторами станут центры поддержки предпринимательства, созданные в регионах за счет средств федеральной субсидии.



В качестве нового мероприятия программы выделено создание и развитие МФЦ для бизнеса.



"AK&M" от 28.12.2016