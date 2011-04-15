Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 21 декабря, выросла на 1.6% до 875.9 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Рост показателя отмечен в 81 субъекте РФ. Наибольшее увеличение количества безработных наблюдается в Сахалинской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской, Тульской, Астраханской областях, Еврейской автономной области, Алтайском, Камчатском, Забайкальском, Ставропольском краях, Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской республиках, республиках Крым, Мордовия, Бурятия, Алтай.



Снижение численности безработных произошло в Москве, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Чеченской Республике.



По состоянию на 21 декабря суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 259.106 тыс.







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