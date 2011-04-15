Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/12/2016
14:22

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 21 декабря, выросла на 1.6%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 21 декабря, выросла на 1.6% до 875.9 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

Рост показателя отмечен в 81 субъекте РФ. Наибольшее увеличение количества безработных наблюдается в Сахалинской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской, Тульской, Астраханской областях, Еврейской автономной области, Алтайском, Камчатском, Забайкальском, Ставропольском краях, Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской республиках, республиках Крым, Мордовия, Бурятия, Алтай.

Снижение численности безработных произошло в Москве, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

По состоянию на 21 декабря суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 259.106 тыс.



AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100