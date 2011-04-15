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28/12/2016
14:09

Генпрокуратура требует от РОСНАНО устранить нарушения законодательства о закупках

Генеральная прокуратура РФ проверила соблюдение АО "РОСНАНО" законодательства в части оплаты заказчиками обязательств по заключенным с предпринимателями договорам. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Несмотря на то, что несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным субъектами предпринимательской деятельности договорам создавала предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по заработной плате, недоимки по налогам и сборам, предусмотренные соглашениями услуги оплачивались контрагентам с нарушением установленных сроков от 2 рабочих дней до 1 года, подчёркивается в сообщении.

Кроме того, РОСНАНО допускало нарушения законодательства, выразившиеся в несвоевременном размещении в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений.

В целях устранения выявленных нарушений Генпрокуратура внесла председателю правления компании представление. В акте прокурорского реагирования также поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.

Уставный капитал компании составляет 53.741 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.

АО "РОСНАНО" по итогам первого полугодия 2016 года по МСФО получило совокупный убыток в размере 19.2 млрд руб., что в 3.7 раза больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2015 года совокупный убыток составил 5.2 млрд руб., в то время как за весь прошлый год группа РОСНАНО получила совокупную прибыль в размере 17 млрд руб. Согласно долгосрочной программе развития, компания будет оставаться планово-убыточной до 2017 года.

"AK&M" от 28.12.2016
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