Abbott получила разрешение антимонопольных органов на покупку St. Jude Medical

Компания Abbott Laboratories получила разрешение антимонопольных органов США на приобретение производителя медицинской техники St. Jude Medical Inc за $25 млрд. Об этом говорится в материалах Reuters со ссылкой на сообщение Федеральной торговой комиссии США.



При этом Abbott согласилась на выделение производства двух медицинских аппаратов, используемых в сердечно-сосудистой терапии, во избежание ограничения конкуренции в случае завершения сделки, на что указывала комиссия.



"Мы продолжаем работу над получением окончательного одобрения регуляторных органов и рассчитываем завершить сделку до конца этого года или в самом начале следующего", - прокомментировала представитель Abbott.



В ходе подготовки сделки Abbott продаст производство устройств для закрытия пункций и производство регулируемых катетеров японской компании Terumo Corp примерно за $1.12 млрд.



Abbott продолжает продажу активов в рамках стратегии концентрации на производстве техники для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диагностики.



Напомним, что компания в этом году продала производство медицинской оптики компании Johnson & Johnson за $4.3 млрд, а фармацевтический бизнес был реализован компании AbbVie Inc в 2013 году.



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