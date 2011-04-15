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28/12/2016
15:10

Abbott получила разрешение антимонопольных органов на покупку St. Jude Medical

Компания Abbott Laboratories получила разрешение антимонопольных органов США на приобретение производителя медицинской техники St. Jude Medical Inc за $25 млрд. Об этом говорится в материалах Reuters со ссылкой на сообщение Федеральной торговой комиссии США.

При этом Abbott согласилась на выделение производства двух медицинских аппаратов, используемых в сердечно-сосудистой терапии, во избежание ограничения конкуренции в случае завершения сделки, на что указывала комиссия.

"Мы продолжаем работу над получением окончательного одобрения регуляторных органов и рассчитываем завершить сделку до конца этого года или в самом начале следующего", - прокомментировала представитель Abbott.

В ходе подготовки сделки Abbott продаст производство устройств для закрытия пункций и производство регулируемых катетеров японской компании Terumo Corp примерно за $1.12 млрд.

Abbott продолжает продажу активов в рамках стратегии концентрации на производстве техники для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диагностики.

Напомним, что компания в этом году продала производство медицинской оптики компании Johnson & Johnson за $4.3 млрд, а фармацевтический бизнес был реализован компании AbbVie Inc в 2013 году.

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