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28/12/2016
16:15

Hitachi анонсировала планы продать бизнес электроинструментов

Компания Hitachi Ltd 28 декабря может продать своё подразделение по производству электроинструментов Hitachi Koki. Об этом компания заявила в официальном комментарии на сообщение в прессе о переговорах по продаже актива компании KKR & Co.

Как сообщил Nikkei, переговоры между Hitachi и KKR находятся в завершающей стадии, о соглашении может быть объявлено в следующем месяце, а предположительная стоимость сделки превышает 150 млрд иен ($1.3 млрд).

Согласно комментарию Hitachi, рассматриваются различные варианты развития бизнеса Hitachi Koki, включая передачу акций этой компании, однако на официальном уровне никакого решения пока не принято. Потенциальные покупатели также не называются. В то же время, Reuters подтверждает переговоры между Hitachi и KKR со ссылкой на источник, владеющий достоверной информацией.

В настоящее время Hitachi владеет 51.2% прав голоса в Hitachi Koki. Размер доли, передаваемой KKR, пока ещё обсуждается, сообщает источник Reuters, указывая на то, что, будучи инвестиционным фондом, KKR, вероятно, намеревается получить полный контроль или мажоритарный пакет в компании.

Hitachi - японский производитель инновационных решений для общественных нужд. Консолидированная выручка компании за 2015 финансовый год (завершившийся 31 марта 2016 года) составляет 10.034 трлн иен ($88.8 млрд).

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