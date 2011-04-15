Hitachi анонсировала планы продать бизнес электроинструментов

Компания Hitachi Ltd 28 декабря может продать своё подразделение по производству электроинструментов Hitachi Koki. Об этом компания заявила в официальном комментарии на сообщение в прессе о переговорах по продаже актива компании KKR & Co.



Как сообщил Nikkei, переговоры между Hitachi и KKR находятся в завершающей стадии, о соглашении может быть объявлено в следующем месяце, а предположительная стоимость сделки превышает 150 млрд иен ($1.3 млрд).



Согласно комментарию Hitachi, рассматриваются различные варианты развития бизнеса Hitachi Koki, включая передачу акций этой компании, однако на официальном уровне никакого решения пока не принято. Потенциальные покупатели также не называются. В то же время, Reuters подтверждает переговоры между Hitachi и KKR со ссылкой на источник, владеющий достоверной информацией.



В настоящее время Hitachi владеет 51.2% прав голоса в Hitachi Koki. Размер доли, передаваемой KKR, пока ещё обсуждается, сообщает источник Reuters, указывая на то, что, будучи инвестиционным фондом, KKR, вероятно, намеревается получить полный контроль или мажоритарный пакет в компании.



Hitachi - японский производитель инновационных решений для общественных нужд. Консолидированная выручка компании за 2015 финансовый год (завершившийся 31 марта 2016 года) составляет 10.034 трлн иен ($88.8 млрд).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"