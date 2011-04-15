Woolworths продаёт топливный бизнес BP за $1.8 млрд

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Компания Woolworths получит примерно $1.8 млрд от продажи топливного бизнеса BP. Об этом говорится в сообщении ABC News.
Сделка включает 527 функционирующих объектов "заправка-магазин" и 16 объектов в стадии строительства.
"Доход от продажи составит $1.785 млрд и будет использован для улучшения структуры баланса, а также реинвестирован в основной бизнес", - прокомментировал сделку генеральный директор Woolworths Брадфорд Бандакки. Он также добавил, что предложение BP соответствует стратегическим и коммерческим интересам компании.
Продажа должна быть одобрена регуляторными органами - Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) и Советом по рассмотрению иностранных инвестиций (FIRB).
По утверждению Woolworths, сделка будет завершена не ранее января 2018 года.
BP - не единственная компания, проявившая интерес к активам Woolworths. Несколько месяцев назад компания получила ориентировочные предложения о продаже бизнеса от нескольких инвесторов, сообщает ABC News.
В 2016 году прибыль топливного подразделения Woolworths до уплаты процентов и налогов (EBIT) и до учёта существенных статей составила $117.8 млн.
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