Woolworths продаёт топливный бизнес BP за $1.8 млрд

Компания Woolworths получит примерно $1.8 млрд от продажи топливного бизнеса BP. Об этом говорится в сообщении ABC News.



Сделка включает 527 функционирующих объектов "заправка-магазин" и 16 объектов в стадии строительства.



"Доход от продажи составит $1.785 млрд и будет использован для улучшения структуры баланса, а также реинвестирован в основной бизнес", - прокомментировал сделку генеральный директор Woolworths Брадфорд Бандакки. Он также добавил, что предложение BP соответствует стратегическим и коммерческим интересам компании.



Продажа должна быть одобрена регуляторными органами - Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) и Советом по рассмотрению иностранных инвестиций (FIRB).



По утверждению Woolworths, сделка будет завершена не ранее января 2018 года.



BP - не единственная компания, проявившая интерес к активам Woolworths. Несколько месяцев назад компания получила ориентировочные предложения о продаже бизнеса от нескольких инвесторов, сообщает ABC News.



В 2016 году прибыль топливного подразделения Woolworths до уплаты процентов и налогов (EBIT) и до учёта существенных статей составила $117.8 млн.





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