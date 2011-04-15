Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/12/2016
16:45

Woolworths продаёт топливный бизнес BP за $1.8 млрд

Компания Woolworths получит примерно $1.8 млрд от продажи топливного бизнеса BP. Об этом говорится в сообщении ABC News.

Сделка включает 527 функционирующих объектов "заправка-магазин" и 16 объектов в стадии строительства.

"Доход от продажи составит $1.785 млрд и будет использован для улучшения структуры баланса, а также реинвестирован в основной бизнес", - прокомментировал сделку генеральный директор Woolworths Брадфорд Бандакки. Он также добавил, что предложение BP соответствует стратегическим и коммерческим интересам компании.

Продажа должна быть одобрена регуляторными органами - Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) и Советом по рассмотрению иностранных инвестиций (FIRB).

По утверждению Woolworths, сделка будет завершена не ранее января 2018 года.

BP - не единственная компания, проявившая интерес к активам Woolworths. Несколько месяцев назад компания получила ориентировочные предложения о продаже бизнеса от нескольких инвесторов, сообщает ABC News.

В 2016 году прибыль топливного подразделения Woolworths до уплаты процентов и налогов (EBIT) и до учёта существенных статей составила $117.8 млн.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100