Volkswagen Financial Services приобрела крупнейшего оператора платной парковки

Компания Volkswagen Financial Services AG 23 декабря приобрела PayByPhone, крупнейшего в мире поставщика услуг безналичной оплаты парковки автомобилей, у компании PayPoint plc. Об этом говорится в сообщении Volkswagen Financial Services.



Условия сделки, в том числе её финансовые аспекты, не раскрываются.



Член правления Vookswagen Кристан Дальхайм отметил, что приобретение PayByPhone выводит Volkswagen Financial Services AG в лидеры рынка процессинга и мобильной оплаты услуг парковки, а также анонсировал планы по созданию отдельного бизнес-направления, связанного с услугами парковки.



"Данная сделка даёт PayByPhone огромные возможности по использованию нашей технологии мобильной оплаты в различных областях применения и на различных рынках. Рынок мобильной оплаты в последнее время показывает лавиообразный рост, и мы ожидаем ускорения развития услуг платной парковки в потребительском сегменте, в том числе и благодаря данной сделке", - прокомментировал Куш Парих, генеральный директор PayByPhone.



Volkswagen Financial Services - бизнес-единица группы компаний Volkswagen AG, специализирующаяся на финансирование дилеров и клиентов, лизинге, банковском обслуживании, страховании, повышении контроля и мобильности. Активы компании составляют 157.9 млрд евро, операционный результат на конец 2015 года достиг 1.9 млрд евро.



PayByPhone - одна из наиболее динамично развивающихся операторов мобильных платежей в мире. Годовая выручка компании от мобильных платежей превышает 240 млн евро.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"