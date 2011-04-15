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28/12/2016
16:47

Volkswagen Financial Services приобрела крупнейшего оператора платной парковки

Компания Volkswagen Financial Services AG 23 декабря приобрела PayByPhone, крупнейшего в мире поставщика услуг безналичной оплаты парковки автомобилей, у компании PayPoint plc. Об этом говорится в сообщении Volkswagen Financial Services.

Условия сделки, в том числе её финансовые аспекты, не раскрываются.

Член правления Vookswagen Кристан Дальхайм отметил, что приобретение PayByPhone выводит Volkswagen Financial Services AG в лидеры рынка процессинга и мобильной оплаты услуг парковки, а также анонсировал планы по созданию отдельного бизнес-направления, связанного с услугами парковки.

"Данная сделка даёт PayByPhone огромные возможности по использованию нашей технологии мобильной оплаты в различных областях применения и на различных рынках. Рынок мобильной оплаты в последнее время показывает лавиообразный рост, и мы ожидаем ускорения развития услуг платной парковки в потребительском сегменте, в том числе и благодаря данной сделке", - прокомментировал Куш Парих, генеральный директор PayByPhone.

Volkswagen Financial Services - бизнес-единица группы компаний Volkswagen AG, специализирующаяся на финансирование дилеров и клиентов, лизинге, банковском обслуживании, страховании, повышении контроля и мобильности. Активы компании составляют 157.9 млрд евро, операционный результат на конец 2015 года достиг 1.9 млрд евро.

PayByPhone - одна из наиболее динамично развивающихся операторов мобильных платежей в мире. Годовая выручка компании от мобильных платежей превышает 240 млн евро.

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