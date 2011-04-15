S7 стала собственником космодрома "Морской старт"

S7 стала собственником плавучего космодрома "Морской старт", сообщает газета "Известия".



"S7 уже вступила в права владения "Морским стартом". Для этого необходимо было подписать ряд документов, и последний из них, завершающий сделку, мы закрыли в декабре. S7 уже взяла на себя часть затрат по содержанию плавучего космодрома и инфраструктуры", - заявил генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.



По словам главы РКК, окончательный расчет между "Энергией" и S7 намечен на июнь 2017 года - до этой даты командное судно и пусковая платформа будут перерегистрированы из Калифорнии в Либерию.



Напомним, что группа S7 договорилась о покупке космодрома "Морской старт" в сентябре 2016 года. Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.



Помимо этого, S7 Group подписала соглашение о сотрудничестве с РКК "Энергия". Компании будут вести совместную работу по возобновлению эксплуатации комплекса "Морской старт". При этом РКК "Энергия" будет оказывать S7 Group всю необходимую инженерную поддержку и содействие в организации пусков, а также в работах по системной интеграции.



Совместная деятельность S7 Group и РКК "Энергия" не будет ограничиваться пусковыми услугами и "Морским Стартом", а предусматривает также сотрудничество, направленное на создание транспортной инфраструктуры в космосе.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"