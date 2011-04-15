Росатом интересуется долей во французской Areva

Госкорпорация "Росатом" может купить долю во французской Areva после отмены санкций. Об этом заявил региональный вице-президент Росатома в Западной Европе Андрей Рождествин, сообщает RNS.



"Мы ожидаем отмены санкций. Возможно, после их снятия мы сможем обсудить вопрос [о покупке доли в Areva], — цитирует издание А.Рождествина.



При этом, по словам представителя российской госкорпорации, французское государство, которому принадлежит 87% Areva, не проявляет интереса к возможной сделке.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий около 400 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 3-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.









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