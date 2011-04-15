Кабмин продлил лицензирование импорта гравия и щебня до 30 июня

Правительство РФ до 30 июня 2017 года продлило лицензирование импорта гравия и щебня из государств, не входящих в Евразийский экономический союз.



Продлено также лицензирование импорта отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, в состав которых входят гравий, щебень и песок.



По итогам мониторинга лицензирования импорта в Россию щебня и гравия, введённого с 1 июля 2016 года отмечены положительные результаты (восстановлено производство щебня, повысилось качество ввозимой продукции, увеличилась численность работников, задействованных в отрасли, дефицита на рынке щебня не наблюдается), подчёркивает кабинет министров.



Лицензирование будет стимулировать спрос на продукцию отечественных нерудных предприятий и повысит загрузку их производственных мощностей, позитивно скажется на занятости населения, обеспечит безопасность импортного щебня за счёт контроля качественных характеристик гравия и щебня, полагает Кабмин.





"AK&M" от 28.12.2016