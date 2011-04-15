Средняя выплата по ОСАГО в ноябре выросла на 41% до 83.479 тыс. руб., РСА

Средняя выплата по ОСАГО в ноябре выросла на 41% до 83.479 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя премия снизилась на 1% до 6.090 тыс. руб. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.



Средняя выплата в ноябре 2015 года составила 58.996 тыс. руб., средняя премия - 6.148 тыс. руб.



"Средняя выплата отыгрывает повышенные лимиты возмещения по ОСАГО, а также союз связывает её рост с деятельностью криминальных автоюристов", - сообщил президент РСА Игорь Юргенс, цитируемы в сообщении.



По итогам января-ноября 2016 года средняя выплата достигла 68.283 тыс. руб., что на 41% больше по сравнению с таким же периодом 2015 года. Средняя премия составила 6.030 тыс. руб., увеличившись на 10%.



В целом страховщики ОСАГО в январе-ноябре 2016 года увеличили сбор премий на 9% до 213.7 млрд руб. к аналогичному периоду 2015 года.



"Прирост рынка ОСАГО в части общего сбора премий в последнее время был обусловлен повышением тарифов. Однако впервые за долгое время оно показало отрицательную динамику в третьем квартале, снизившись на 2.4% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Понижательный тренд сохранится и в четвертом квартале", - пояснил президент РСА.



Сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО за этот период составила 147.8 млрд руб., увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда этот показатель составил 108 млрд руб.



"Главным негативным фактором, влияющим на объем сборов по ОСАГО, является то, что автопарк практически перестал расти. Этот же фактор окажет основное влияние и в следующем году. Мы полагаем, что этот сегмент страхового рынка будет стагнировать, то есть покажет нулевую динамику", - отметил И.Юргенс.





"AK&M" от 28.12.2016