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28/12/2016
16:58

Правительство определило порядок мониторинга цен строительных ресурсов

Правительство РФ определило порядок мониторинга цен строительных ресурсов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с правилами, информация о ценах на строительные ресурсы будет размещаться в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

Будет сформирован перечень юридических лиц, которые должны предоставлять информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов. Юридические лица, включённые в этот перечень, ежеквартально будут предоставлять актуальную информацию о ценах строительных ресурсов путём её размещения в информационной системе по специальной форме.

Информация для формирования сметных цен строительных ресурсов будет включать, частности, средневзвешенную по объёмам и цене за отчётный период отпускную цену (цену реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, произведённых в России либо ввезённых в Россию; цену услуг по перевозке (доставке) строительных ресурсов; среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников по полному кругу организаций по субъектам Федерации.

Сметные цены строительных ресурсов, определённые Минстроем России по результатам мониторинга, будут размещаться в информационной системе.


"AK&M" от 28.12.2016
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