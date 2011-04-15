Курская АЭС до конца года намерена обеспечить выработку электроэнергии 106% от плана. Как говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области, 26 декабря станция достигла уровня годового задания, выработав 26.91 млрд кВт ч электроэнергии. Прогноз итоговой выработки - 27.49 млрд кВт ч, или 106% к плану.



За 40 лет эксплуатации Курская АЭС выработала 858.47 млрд кВт ч электроэнергии. Это второй результат среди атомных станций России после Ленинградской АЭС, которая заработала на два года раньше. Выработанного Курской АЭС объёма электроэнергии при современном уровне потребления Курской области хватило бы на 100 лет, подчёркивается в сообщении.



Все четыре энергоблока работают сверх установленного проектного срока службы. В 2016 году энергоблок N 1 получил лицензию, позволяющую работать ещё 5 лет - до 2021 года.



В настоящее время ведётся работа по созданию новых продуктов для российского и зарубежного рынков, получению документации для производства кобальта (Со-60). В среднесрочной перспективе начнется наработка и поставка потребителям ценной изотопной продукции для использования в медицинских и иных целях. Реакторы типа РБМК обладают конкурентным преимуществом перед реакторами других типов в части производства изотопной продукции без изменения проектного технологического цикла.



В 2016 году получены лицензии на сооружение энергоблоков N 1 и N 2 станции замещения. Выполнены плановые показатели по разработке грунта. Завершено строительство автомобильного моста через реку Сейм и работы по автомобильной дороге к карьеру песка у деревни Липино. Начат монтаж трансформаторов 330/10 кВ на объекте внешнего электроснабжения.



Курская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в Курской области на расстоянии 4 км от города Курчатова и 40 км - от Курска. На атомной станции используются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем, суммарная установленная мощность - 4000 МВТ. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.





"AK&M" от 28.12.2016