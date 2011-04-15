Банк "Уралсиб" и АИЖК выпустят однотраншевые ипотечные облигации на сумму до 30 млрд руб.

Банк "Уралсиб и АИЖК подписали меморандум о сотрудничестве по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг в рамках "Фабрики ИЦБ". Об этом говорится в сообщении банка.



Бумаги под обеспечение ипотечного портфеля банка "Уралсиб" будут выпускаться на программной основе. Общий объём программы выпуска облигаций АИЖК составит до 30 млрд руб. Единым эмитентом по всем выпускам будет выступать дочерняя компания АИЖК - Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ".



Дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб. с банком "Уралсиб" планируется разместить в I-II квартале 2017 года.



На сегодняшний день АИЖК ведёт переговоры о сотрудничестве в рамках "Фабрики ИЦБ" со всеми крупнейшими участниками рынка ипотечного кредитования. Подписаны меморандумы со Сбербанком, банком ВТБ, Бинбанком, банком "Возрождение" и Банком Уралсиб на общую сумму 230 млрд руб.



ОАО "Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образовано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".



Прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2015 год составила 16.8 млрд руб., капитал увеличился до 58.4 млрд руб. Операционные расходы уменьшились на 2.4 млрд руб., или 11% по сравнению с 2014 годом. Кредитный портфель банка сократился на 20% до 191 млрд руб. на конец 2015 года. Портфель ценных бумаг вырос до 82 млрд руб. за счёт вложений в облигации федерального займа. Чистый процентный доход сократился до 7.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - до 6.3 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2.65% по сравнению с 5.7% в 2014 году.



ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ИНН 7729355614) создано в 1997 году. Основное направление деятельности - развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. По стандартам агентства работают операторы в 78 субъектах РФ. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль АИЖК по МСФО за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 21.4% до 9.4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность собственных средств (в годовом выражении) выросла до 9.2% с 8%. Доля операционных расходов в операционных доходах до создания резервов (cost-to-income ratio) снизилась до 21.6% с 32%. Портфель ипотечных активов с начала года увеличился на 2.5 млрд руб., или на 1%.



"AK&M" от 28.12.2016