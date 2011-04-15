ФАС раскрыла автоматизированный сговор на торгах. Нарушители программировали своих аукционных роботов на минимальное снижение от начальной цены. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Мурманское УФАС признало ООО "ОРКО-инвест" и ООО "Управляющая компания "Центр по обращению с отходами" виновными в заключении устного антиконкурентного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на торгах.



Ведомство установило, что при проведении 25 электронных аукционов участники сговора практически не снижали начальную цену контракта, позволяя друг другу выигрывать торги по заранее определённой стратегии.



Одним из доказательств совместных действий компаний стало их участие в торгах на электронной торговой площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ" посредством запрограммированных аукционных роботов.



При создании аукционных роботов "ОРКО-инвест" и УК "Центр по обращению с отходами" всегда программировали для них лимиты снижения в диапазоне от 0.5% до 1% от начальной цены контракта, в зависимости от того, кто из них должен выиграть аукцион.



Этот факт свидетельствует о том, что перед началом электронных аукционов компании договаривались о пределе снижения цены контракта и победителе торгов, подчёркивает ФАС.



Аукционный робот - опционный (специальный программный модуль) функционал личного кабинета участников аукциона на электронной площадке, позволяющий на основании электронного документа-поручения с настройками аукционного робота, заполненного и подписанного ЭП участника, автоматическую подачу ценовых предложений на конкретном электронном аукционе от имени участника аукциона до заданного таким участником предела ценового предложения.





"AK&M" от 28.12.2016