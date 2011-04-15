Курские таможенники за 11 месяцев перечислили в федеральный бюджет более 11 млрд руб.

Курские таможенники за 11 месяцев 2016 года перечислили в федеральный бюджет более 11 млрд руб. За этот период в федеральный бюджет перечислено более 11 млрд руб., оформлено около 31 тыс. электронных деклараций на товары, совершены таможенные операции в отношении 2.9 млн т грузов. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



Внешнеторговый оборот в регионе таможни, а это Курская и Орловская области, составил более $1.1 млрд. Экспортно-импортные операции осуществлялись со 111 странами мира. Ведущими крупными торговыми партнёрами по стоимостным объёмам перемещаемых товаров являются Украина, Китай, Франция, Германия, Латвия, Польша.



В структуре экспорта первое место занимают продовольственные товары и сырье, руды и концентраты железные, машиностроительная и химическая продукция. В номенклатуре импортных товаров лидирует продукция химической промышленности, машиностроительной, продовольствие, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.



В течение года осуществлялся контроль за товарами, которые могли бы попасть в категорию "санкционной продукции". По результатам работы возбуждено два дела об административном правонарушении по фактам ввоза ароматизированного чая и сухих сливок производства стран Евросоюза. Нарушители оштрафованы, товар уничтожен на полигоне твёрдых бытовых отходов.





"AK&M" от 28.12.2016