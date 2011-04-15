Дайджест газеты "Ведомости" от 29 декабря 2016 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 декабря 2016 года.







РОССИЯ ИЩЕТ ВХОД В ВЫХОД



Экономика привыкает к стагнации. Перспективы многолетнего застоя и президентские выборы возвращают в повестку вопрос четырехлетней давности: как и за счет чего расти дальше.



Российская экономика завершает двухлетний спад. Хотя он был относительно неглубоким - за 2015-2016 гг. чуть более чем на 4%, - потеряно намного больше.



Только на преодоление двухлетнего спада понадобится в лучшем случае три года, следует из прогноза Минэкономразвития. Лучший сценарий предполагает последовательный рост цены нефти до $55/барр. в 2019 г.: тогда экономика к началу 2020 г. вернется на уровень 2014 г. Но темпы ее роста замедлились еще до кризиса и в 2013 г. составили чуть более 1% при нефти почти вдвое дороже, чем в нынешнем оптимистичном сценарии Минэкономразвития. С 2010 г. темпы российской экономики стали хронически отставать от мировых (за исключением 2012 г.), в итоге за последние 10 лет накопленный разрыв стал более чем двукратным: с 2007 г. мировая экономика, по данным МВФ, выросла на 38%, а российская - менее чем на 16%. В первое десятилетие века Россия, напротив, росла в 1,5 раза быстрее, чем мир в целом, даже с учетом глубокого спада 2009 г.





ОНИ ВЫПИЛИ РУССИАНО



В уходящем году, впервые за три (или больше) года, Россия не была главным источником судьбоносных изменений в международной политике.



В уходящем году, впервые за три (или больше) года, Россия не была главным источником судьбоносных изменений в международной политике. Британия решила выйти из Европейского союза. Поражение за поражением терпит центристский проевропейский истеблишмент в самой континентальной Европе. Американские избиратели решили выбрать президента, который относится к международным обязательствам США, политическим, оборонным и торговым, как к поводу для дальнейших переговоров. Казавшаяся вечной послевоенная партийная система западных стран в кризисе: старый добрый политический центр на глазах сжимается под натиском крайних сил (не "последних", а крайне левых и крайне правых). Центристам все труднее отвечать на запросы европейцев, мечтающих отгородиться от остального мира и тоскующих по старым добрым временам. Тоска по пространственным и временным границам стала любимой темой Европы. В будущем году она сыграет главную роль на выборах в Нидерландах, Франции, Германии, Греции, Болгарии и, возможно, Италии.





ПОПУЛИСТСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ



В Америке, Европе и даже Азии в прошлом году побеждали популисты - но свернуть горы они вряд ли смогут.



"Вы за, против или просто очень злы?" - такой вопрос, пожалуй, должен был значиться в бюллетенях на избирательных участках Европы, Азии и Америки в этом году, который многие назвали торжеством популизма. Первый звонок прозвучал в конце апреля: Австрия едва не стала первой европейской страной, которую возглавил правый популист. На выборах в федеральных землях Германии весь год позиции укрепляла правая "Альтернатива для Германии". Brexit в июне и конституционный референдум в Италии в начале декабря стали настоящим торжеством популистских сил. У испанских парламентариев целый год была сиеста, потому что две новые партии, в том числе леворадикальная Podemos, никак не хотели договариваться с правящими партиями. И, наконец, главным триумфатором, конечно, стал Дональд Трамп, в победу которого сами американцы поверили, только увидев окончательные результаты всенародного голосования.





ОСАГО НЕ ОБРЕЛО РЕАЛЬНЫХ ФОРМ



Почему не удалось реформировать ОСАГО.

Реформировать ОСАГО в 2016 г. не удалось: еще осенью Минфин планировал до конца года установить приоритет натурального возмещения и расширить лимиты по европротоколу, а весной 2017 г. - изменить систему тарификации автогражданки. Но профильные ведомства так долго согласовывали поправки к закону об ОСАГО, что законопроект Минфина вовсе не прошел в Думу, а альтернативный проект депутата Емельянова успел пройти лишь первое чтение.



Между ЦБ и Минфином не было принципиальных разногласий, уверяет представитель регулятора: они спорили лишь о том, на какие этапы разбить реформу. В итоге решили осенью ввести только поправки по ремонту, а остальные новации отложить на 2017 г. ЦБ рассчитывает, что приоритет натурального возмещения введут максимально оперативно. Но заработают поправки "не мгновенно", замечает его представитель.





ОПЕРАТИВНАЯ СМЕНА - 2016



За что увольняли топ-менеджеров в 2016 году?

В 2016 г. поменялись гендиректора крупных сотовых операторов, переизбран президент "АвтоВАЗа", за сутки отправлен в отставку топ-менеджмент "Башнефти", активно заменяли управленцев розничные сети и банки. В уходящем году "Ведомости" насчитали около 30 резонансных отставок и назначений. Значимость кадровых перестановок по просьбе газеты проанализировали инвестиционные аналитики, хедхантеры, отраслевые эксперты и сотрудники самих компаний.



Год прошел под флагом борьбы за эффективность и снижения затрат и большинство отставок - это замена антикризисных менеджеров на управленцев, чьей сильной стороной является регулярный операционный менеджмент, поясняют. Примерно 40% назначений связано с тем, что акционеры были недовольны тем, как гендиректора исполняли утвержденную стратегию.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 29.12.2016